Tophandbalster Estavana Polman herpakt zich na dramatische week in belangrijk duel

Tophandbalster Estavana Polman heeft zich met haar team Rapid Bucuresti herpakt na een dramatische week. Er werd donderdag een belangrijke overwinning geboekt op de nummer vier van de competitie.

Rapid liep in het uitduel met Baia Mare al snel tegen een achterstand aan. Die wisten ze pas in de tweede helft van de wedstrijd om te buigen. Het ging vervolgens erg gelijk op. In de slotfase liep het team van de Nederlandse Polman uit. Ze wonnen uiteindelijk met 23-26.

Dramatische week

Dat is een welkome opsteker voor de ploeg. Ze hebben namelijk een dramatische week achter de rug. Raoid werd uitgeschakeld in de Champions League na een nederlaag tegen stadgenoot CSM. Het was de derde keer in acht dagen dat ze van die angstgegner verloren. CSM is ook de koploper van de nationale competitie.

Sportief drama voor tophandbalster Estavana Polman dankzij teamgenote van Oranje Het Europees seizoen voor Estavana Polman zit erop. De Nederlandse tophandbalster verloor in een tweeluik met Rapid Bucuresti van stadgenoot CSM in de Champions League. Daarmee deed collega-international Inger Smits haar voor de derde keer in acht dagen tijd pijn.

Polman staat nu met Rapid op plek vijf op de ranglijst. Slechts één punt onder de tegenstander van donderdag. Baia Mare staat met 38 punten op plek 4.

Handbaltopper Estavana Polman ziet de bui al hangen: 'Dan kan ik er geen reet meer van' Tophandbalster Estavana Polman (32), de partner van oud-voetballer Rafael van der Vaart, kent enorm hoge pieken. Maar ook de nodige uitdagingen. Zo gaat het leven in Roemenië, waar ze handbalt voor Rapid Bucuresti, niet altijd over rozen.

Pensioen

De jaren beginnen een beetje te tellen bij de 32-jarige Polman. Het is dus de vraag hoe lang ze nog te bewonderen zal zijn op het hoogste niveau. "Dat wordt echt emotioneel", zei ze eerder over het moment dat ze moet mededelen dat ze gaat stoppen. "Ik heb dat al gezien bij Rafael (van der Vaart, red.). Die ging zijn vader bellen: ‘Sorry, ik ben klaar, pap.’ Hij moest heel hard huilen."