Handbaltopper Estavana Polman ziet de bui al hangen: 'Dan kan ik er geen reet meer van'

Tophandbalster Estavana Polman (32), de partner van oud-voetballer Rafael van der Vaart, kent enorm hoge pieken. Maar ook de nodige uitdagingen. Zo gaat het leven in Roemenië, waar ze handbalt voor Rapid Bucuresti, niet altijd over rozen.

Maar wat één ding betreft voelt Polman, die met Nederland wereldkampioen handbal werd in 2019, zich in Roemenië totaal op haar plek. In het land heerst een enorme liefde voor de sport. "‘Dat is niet uit te leggen in Nederland, die intensiteit, die liefde", zegt ze in gesprek met de Volkskrant.

Lawaai

Polman geniet vanwege dat enthousiasme intens van thuiswedstrijden. "Ruim vijfduizend man, enorm kabaal. Ik ga goed op dat lawaai. Qua beleving is deze handbalcompetitie het heftigst, samen met die van Hongarije. We zijn na een wedstrijd weleens opgewacht door supporters, al zullen ze je niets aandoen", vertelt ze.

'Te duur'

De keerzijde van die blinde passie, is dat de fans het ene moment je op handen dragen en je het andere moment keihard laten vallen. "Als ik vanavond weinig scoor, kan ik er geen reet meer van, ben ik te duur en moet ik wegwezen", lacht Polman.

Maar de fans moeten haar niet puur afrekenen op het aantal goals, geeft ze aan. Ze is door de jaren heen een ander soort speelster geworden. "‘Ik ben nu meer aangever dan afmaker, probeer het tempo van de aanvallen te bepalen, te coachen."

Oranje

Het gesprek komt uit op Polmans rol in het Nederlandse handbalteam. Bondscoach Henrig Signell passeerde de sterspeelster voor het EK en kwam daarna met de staart tussen de benen bij haar terug. Inmiddels heeft Polman haar comeback in Oranje gemaakt. "Alle ogen waren op mij gericht", zegt ze daarover.

"Tijdens het warmlopen wist ik niet eens hoe ik mijn arm moest bewegen; de eerste tien minuten stond ik stijf van de spanning, ik kreeg gewoon kramp. Daarna ging het gelukkig weer."

Pensioen van Estevana Polman

De jaren beginnen een beetje te tellen bij Polman. Hoe lang ziet ze zichzelf nog schitteren op het hoogste niveau? "Dat wordt echt emotioneel", zegt ze over het moment dat ze moet mededelen dat ze gaat stoppen. "Ik heb dat al gezien bij Rafael. Die ging zijn vader bellen: ‘Sorry, ik ben klaar, pap.’ Hij moest heel hard huilen."

