Tophandbalster Estavana Polman neemt dochtertje (7) mee naar bijzondere plek

Estavana Polman is een geboren en getogen Arnhemse. De 32-jarige tophandbalster neemt haar volgers op Instagram mee naar een stukje van haar jeugd. Zo laat ze ook haar dochtertje Jesslynn een bijzondere plek zien.

De Nederlandse handbalster woont al bijna haar halve leven in het buitenland. Eerst in Denemarken toen ze jarenlang voor topteam Esbjerg speelde en de laatste jaren woont ze in Roemenië waar ze in de hoofdstad bij Rapid Boekarest speelt. Veel in Nederland kan ze dus niet zijn, dus de bezoekjes die ze als kind vaak maakte aan Park Sonsbeek zijn ook schaarser. Maar als het haar lukt om naar één van de publiekstrekkers van Arnhem te gaan, probeert ze haar dochter Jesslynn hetzelfde gevoel mee te geven.

Met dochter Jesslynn

Polman en oud-voetballer Rafael van der Vaart kregen Jesslynn in 2017 en sindsdien is de dit jaar acht jaar oud wordende telg vaker in het buitenland dan in Nederland. Maar in ons land volgt ze in de voetsporen van haar moeder. Estavana laat namelijk, in een gesponsorde video van fietsmerk Gazelle, één van haar favoriete plekjes van Arnhem zien. Al beleeft ze er óók 'slechte' herinneringen aan.

'Lekker kliederen'

Park Sonsbeek in Arnhem staat namelijk ook bekend om z'n waterval en de ellendige trappen om daar te komen. "Vroeger met de familie naar de waterval. Heerlijk lekker kliederen", weet ze nog. Haar moeder en haar dochter volgen haar naar het park. "Ook nu neem ik mijn dochter mee. Maar ik heb hier ook gewoon echt zweetdruppels getraind", haalt ze herinneringen naar boven van haar tijd als jonge handbalster die hoopte de top te halen.

'Hier zitten mijn herinneringen'

"Dit is dus de ellendige trap", lacht ze als een boer met kiespijn. "Die heb ik echt ontelbare keren opgelopen. Dan liep ik warm en dan eindigden we hierzo... met die trap naar boven en weer naar beneden. Nee, het was echt... Pfoe. Maarja, hier zitten mijn herinneringen. Ik ben er niet heel vaak. Ik heb een druk programma met handbal, maar als ik er dan ben, dan geniet ik wel echt optimaal. Eigenlijk is hier van alles. Echt een fijne plek om te zijn", waardeert ze het bekende Arnhemse park ook.