Oud-voetballer Rafael van der Vaart belandde afgelopen jaar in een mediarel na een uitspraak over Cristiano Ronaldo. De sterspeler van Portugal reageerde zelfs op de woorden van de Nederlandse analist en kon er niet om lachen.

"Het was een risicovolle uitspraak", zo worden de woorden van Van der Vaart ingeleid in de podcast Doorzetters. De voormalig Oranje-international liet zich in december 2024 gaan over Ronaldo en sprak over het geslachtsdeel van de vedette.

'Ik vond het een compliment'

De twee voetballers speelden samen bij Real Madrid. "Ik kreeg de vraag waarom Ronaldo zo goed is", legt Van der Vaart nu uit. "Dus ik zei: 'Zijn lul is de enige die ik nooit heb gezien'. Omdat hij 's ochtends zo vroeg kwam en 's avonds zo laat wegging. Dus ik vond het een compliment."

Daar dacht Ronaldo zelf anders over. "In Portugal hebben ze niet zoveel humor", zegt Van der Vaart. Zijn woorden brachten heel wat teweeg en uiteindelijk reageerde de vedette van Al-Nassr via zijn eigen sociale media op de uitspraak van de Nederlander. Met zijn 665 miljoen volgers heeft dat behoorlijk wat impact.

"Maar ja, ik denk dat hij dat niet zelf doet allemaal. Mensen doen ook mijn Instagram voor mij", vervolgt de oud-middenvelder van Ajax. "Ik kan dat allemaal niet. Ik heb niet eens email."

Miljardair

De impact van Ronaldo blijkt ook uit zijn waarde. Zowel zijn club als sponsoren betalen hem gigantische bedragen om zijn naam aan zich te vestigen. Dat heeft ertoe geleid dat het vermogen de 40-jarige is uitgegroeid tot een miljard.

Ronaldo is de eerste dollarmiljardair in het voetbal. Persbureau Bloomberg schat zijn nettovermogen op 1,4 miljard dollar, omgerekend 1,2 miljard euro. Bij de berekening is onder meer gekeken naar het salaris van de nu 40-jarige Ronaldo bij clubs als Manchester United, Real Madrid en Juventus, en naar investeringen en reclamedeals met bedrijven als Armani en Nike.