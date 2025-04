Dit is het bedroevende prijzengeld bij de Euro Hockey League, de Champions League van de sport

De Euro Hockey League loopt op Tweede Paasdag ten einde. In Den Bosch strijden de beste clubteams van Europa om de prestigieuste titel in het clubhockey. Maar zelfs bij winst is het geen vetpot aan prijzengeld.

Het Belgische Gantoise pakte maandagmiddag verrassend de eerste EHL-titel ooit. Zij versloegen in de finale het Nederlandse Bloemendaal met 5-2. Bloemendaal won het toernooi al zes keer eerder.

Prijzengeld Euro Hockey League

De Euro Hockey League is de Champions League van de sport, hét belangrijkste toernooi op de kalender van de clubteams. Toch is er opvallend weinig te verdienen. De winnaars bij de mannen en de vrouwen verdienen 10.000 euro die te verdelen is over het gehele team.

"Voor het geld hoef je het niet te doen", vertelt Bloemendaal-speler Yannick van der Drift aan de NOS. "Die 10.000 euro dekken niet eens de kosten voor veel teams, denk ik. Je doet het echt voor de titel, de eer en de club." Ter vergelijking: een voetbalclub die in de eerste ronde van de Champions League-kwalificaties wordt uitgeschakeld, krijgt 150 duizend euro in de clubkas gestort.

Bij eerdere edities lag er een cheque van 5 duizend euro klaar voor de beste speler van het toernooi, maar dat is nu ook niet meer het geval. Toch blijft de EHL een belangrijk toernooi in de sport. " Het toernooi leeft zeker. Er zijn twee grote prijzen te verdienen als Nederlandse club: het landskampioenschap en de EHL", vervolgt Van der Drift.

Den Bosch

Waar Bloemendaal bij de mannen de titel niet in Nederland kon houden, hebben de vrouwen van Den Bosch het kunstje wel geklaard. Zij namen het maandag om 16.00 uur op tegenover het Belgische Braxgata en wonnen in eigen huis met dikke cijfers: 5-1.

Den Bosch had een lastige reeks achter de rug. De thuishockeysters wonnen in de kwartfinale met nipte cijfers van SCHC (3-2). In de halve finale tussen Den Bosch en Gantoise won de Nederlandse club pas na shoot-outs van de zuiderburen.