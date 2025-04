Nederlandse tophockeyster verloor bijna zicht door ziekte: 'Wilde niemand ongerust maken'

Het had weinig gescheeld of de 27-jarige Imme van der Hoek had nooit meer kunnen hockeyen. De hockeyster van HC Den Bosch werd vorige zomer getroffen door een auto-immuunziekte. Haar rechteroog werd zo goed als blind.

Het was een hectische zomer voor Van der Hoek. Samen met vriendinnen bezocht ze de Olympische Spelen in Parijs, om de hockeysters aan te moedigen in de halve finale en finale. Op de dag van vertrek merkt Van der Hoek een vlekje op haar oog.

'Wilde niemand ongerust maken'

Ze dacht er weinig over. "Die camping zat in de middle of nowhere en ik wilde niemand ongerust maken. Al die ouders waren doodzenuwachtig, omdat hun dochters de finale gingen spelen", vertelt ze in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad.

Geluk bij een ongeluk benaderde ze een oogarts die ze kende en ook op de tribunes zat. "Dan sta je op een gegeven moment, nadat Oranje goud heeft gewonnen, tussen al die feestende mensen terwijl zij een zaklamp in je oog schijnt." De arts stuurde haar direct door naar het ziekenhuis.

Auto-immuunziekte

Van der Hoek reed een dag later snel naar huis en meldt zich in het ziekenhuis. Na vele testen wordt er uitgegaan van auto-immuunziekte NMOSD, verwant aan spierziekte MS. Met haar rechteroog ziet ze ondertussen nog maar één procent. "Zonder haar was ik misschien wel blind geweest."

Ze moest stoppen met hockey en rust houden. Artsen hielpen haar met bloedplasmabehandelingen en gaven haar prednison. "Je staat er nooit bij stil, maar nu besef je pas dat het heel bijzonder is om gezond te zijn". Sneller dan verwacht ging het toch beter met Van der Hoek. Begin maart mag ze zelfs alweer gaan hockeyen. "Dat kwam als een verrassing", vervolgt ze.

"Ik vond het enorm spannend en dacht het hockeyen verleerd te zijn. Voor mijn gevoel stond ik op een snelweg en flitste iedereen voorbij."

Vaste waarde

Maar ook dat ging beter dan verwacht. Inmiddels ziet ze met haar rechteroog weer negentig procent en is ze weer een vaste waarde bij HC Den Bosch. "Ik voel helemaal geen belemmeringen behalve dat ik sinds augustus elke dag prednison slik. Iedereen zegt dat ik extra moet genieten. Dat deed ik in het begin, maar nu ik wil gewoon weer alles winnen."