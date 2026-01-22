Joosje Burg kennen we natuurlijk allemaal als gouden olympiër. In 2024 won de hockeyster samen met de vrouwenploeg de titel op de Spelen van Parijs. Dat heuglijke moment kon Burg niet delen met haar hele familie. De vader van de hockeyster overleed namelijk toen zij nog jong was. Ze staat nu stil bij dat immense verdriet.

Op 21-jarige leeftijd overleed de vader van Burg tijdens een ongeval op vakantie in Thailand. Op 22 januari is het precies zeven jaar geleden dat het noodlottige ongeluk plaatsvond. "Het is iets wat ik niet vaak deel. Misschien omdat ik bang ben voor wat mensen denken, of omdat Instagram meestal de gelukkige kant van het leven laat zien", begint Burg haar emotionele betoog.

Burg wil door middel van de post 'een ander deel' van haar leven laten zien. "Het gedeelte waar ik mijn vader mis. Elke dag", schetst ze. Dat zit hem in grote dingen, zoals het winnen van bijvoorbeeld olympisch goud. Maar ook de kleine dingen: "Een knuffel, een berichtje, een lach."

Tranen bij Burg

De hockeyster van Den Bosch is openhartig over het verlies. "Sommige ochtenden word ik wakker en huil ik mijn ogen uit. Sommige dagen voel ik me gelukkig en dankbaar voor het leven dat ik heb", omschrijft ze. Het liefst zou ze nog met haar vader willen praten, voor advies om haar zorgen weg te nemen. "Maar bovenal ben ik zo dankbaar voor de 21 jaar die we gedeeld hebben."

Haar vader heeft Burg en haar zus gevormd tot wie ze nu is. "Samen met mijn moeder, waar ik zo trots op ben. Nu pas zie ik echt hoeveel ik op mijn vader lijk en dat maakt me trots. Voor altijd."

Olympisch kampioene

In 2024 werd Burg met de Nederlandse hockeysters olympisch kampioene. Zelf maakte ze de zinderende eindstrijd met China vanaf de zijlijn mee. In de halve finale tegen Argentinië brak ze haar neus, nadat ze een hockeybal er hard tegen kreeg.