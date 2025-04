'Gebroken' tophockeyster (27) doet openhartig verhaal: 'Dan vergeet je jezelf een beetje'

Joosje Burg heeft ruim een half jaar na de Olympische Spelen openhartig haar verhaal gedaan. De tophockeyster stelt zich kwetsbaar op, maar hoopt ook kracht uit te stralen. Ze vond ze de maanden na haar gouden medaille pittiger dan gedacht.

Burg heeft drie jaar lang alles gelaten voor olympisch goud. In die periode daarvoor verloor ze haar vader. Ze was toen twintig en dat heeft haar persoonlijke groei versneld. "Het is een soort besef. Dat het zomaar voorbij kan zijn.", zegt ze tegen Hockey Magazine. Ze mist haar vader nog elke dag, maar wil niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze weet zeker dat hij megatrots op haar is. "Daar haal ik kracht uit."

Burg weet dan ook zeker dat hij ook enorm trots zou zijn geweest op het olympisch goud. De 27-jarige hockeyster hoorde wel eens dat je na zo'n titel in een dipje kan belanden. Maar zij niet, was ze zelfverzekerd. "Het is niet dat ik echt slecht in m’n vel heb gezeten, toch is het eerste half jaar na de Spelen wel pittiger geweest dan ik had gedacht."

'Wat is dan nu je doel?'

Burg ging na de Spelen drie weken naar Bali. Vervolgens pakte ze haar normale leven weer op: studeren en trainen bij Den Bosch. Maar dat zorgde juist voor vragen. Ze had immers het mooiste al gewonnen. "Wat is dan nu je doel in je leven? Ik denk dat die vragen ook op me af kwamen omdat het Nederlands team nooit een zekerheid voor mij was. Dus ik was zo gefocust op dat specifieke doel, ik was daar dag en nacht mee bezig."

Gebroken neus

Burg is blij dat ze weer 'gewoon Joosje' is, in plaats van de hockeyster met de gebroken neus en de blauwe ogen. Ze kreeg in de halve finale van de Olympische Spelen een bal in haar gezicht, waardoor ze de finale moest missen. "Er valt een nieuw iemand voor jou in, en je moet daar goed mee omgaan, want het staat natuurlijk in het belang van het team. Er stond de hele tijd een camera op mij gericht. Ja, dan vergeet je jezelf wel een beetje."