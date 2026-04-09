Zowel in de topsport als in het bedrijfsleven begint succes vaak met een plan. In de podcast Sportnieuws.nl Gameplan praten voormalig hockeycoach Marc Lammers en Bas van der Veldt, CEO van softwarebedrijf AFAS, over hun persoonlijke weg naar succes en daaruit blijkt dat er naast een plan ook nog iets anders nodig is om succesvol te zijn.

Lammers, die in 2008 als coach olympisch goud won met de Nederlandse hockeyvrouwen, benadrukt in de podcast dat een plan vooral richting moet geven en ook aangepast moet kunnen worden als de situatie daarom vraagt. "Ik denk dat je het juist ook heel snel los moet laten en veel meer moet kijken naar hoe de omstandigheden zijn."

Volgens de coach zit daar de echte kracht van een goed team. Lammers kreeg er tijdens de Spelen in 2008 ook mee te maken, want de hitte in China zorgde ervoor dat de hockeysters flink op de proef werden gesteld. Daar moest dus ter plekke een oplossing voor gevonden worden. Dat deed Lammers onder meer door zijn speelsters in ijsbaden te laten zitten en zakjes water op het veld mee te laten nemen aangezien flesjes verboden waren.

"Een van de belangrijkste dingen aan een gameplan is het zo snel mogelijk aanpassen aan de omstandigheden", vertelt Lammers. "Je speelt niet tegen de crisis, in dit geval de hitte, maar je speelt tegen de concurrentie. Daar moet je het verschil maken dus je moet heel snel aanpassen." Het leidde uiteindelijk tot de olympische titel.

'We zijn er eigenlijk bijna mee gestopt'

Van der Veldt kijkt er als CEO bij softwarebedrijf AFAS hetzelfde naar. Sterker nog, hij blijkt helemaal niet meer zo'n fan te zijn van het maken van plannen. "Wij zijn eigenlijk bijna helemaal gestopt met plannenmakerij”, biecht hij op. "Heel veel plannen uit ons jaarplan deden we niet. Dan keek je terug en had je 80 procent niet gedaan. Maar we hebben wel veel andere dingen gedaan. We hebben een extra stap gezet om bijna al het plannenmakerij los te laten en veel meer te zien wat er op je pad komt."

Als voorbeeld noemt hij de opkomst van AI: "Dat is natuurlijk heel apart. Onze wereld staat op zijn kop en in geen enkel vijfjarenplan van ons of van welk ander bedrijf ter wereld had AI een prominente plek. Dus je moet je knetterhard aanpassen aan de veranderende werkelijkheid. Of je nu wil of niet. Dan kan je wel zeggen: maar het stond niet in ons plan. Ja, dikke vette pech. Je moet."

'Als je doet wat je deed, krijg je steeds minder'

Volgens de topman zijn die aanpassingen nodig om als bedrijf relevant te blijven. "Mensen zeggen altijd 'als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg', maar dat is niet waar. Als je doet wat je altijd deed, krijg je steeds minder", zegt Van der Veldt. "Dus je moet voortdurend toch op zoek naar andere dingen."

Dat aanpassingsvermogen is volgens Van der Veldt dan ook heel belangrijk voor een leidinggevende: "Ik heb weleens gezegd: je hebt eigenlijk maar drie dingen nodig als ondernemer. Je moet een beetje hersenen hebben, je moet vooral heel veel emotionele intelligentie hebben en een opgeladen accu. Later heb ik daar ook nog aanpassingsvermogen aan toegevoegd en juist daarin zit voor ons een groter gedeelte van het succes dan een goed plan."

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk.

