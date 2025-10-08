Treurig nieuws uit de Nederlandse hockeywereld. Op 6 oktober is de geliefde hockeytrainer Simon Zijp op 61-jarige leeftijd plotseling overleden. Zijn voormalige pupillen staan stil bij het verlies.

'De KNHB heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van het plotselinge overlijden van 'onze' keeperstrainer Simon Zijp. Simon werkte 15 jaar als keeperstrainer bij de KNHB, bij het Nederlands Elftal Heren en Dames, en Jong Oranje Heren', schrijft de Nederlandse hockeybond op de eigen site. Zelf kwam Zijp zeven keer in actie voor Oranje.

Na zijn actieve carrière ging hij aan de slag als hockeykeeper bij de mannen-en vrouwenploeg. Hét hoogtepunt was vorig jaar, toen beide team olympisch goud pakten op de Spelen van Parijs. Afgelopen zomer was Zijp nog werkzaam bij het EK in Mönchengladbach, waar de vrouwen er met de Europese titel vandoor gingen.

Dankwoord van spelers

Op Instagram nemen de keepers van de mannen- en vrouwenploeg afscheid van Zijp in een emotionele post. "Wat onwerkelijk dat je er niet meer bent. Een uniek persoon die vele keepers, spelers, ouders, coaches en trainers heeft mogen inspireren met zijn passie voor het keepen", trappen onder anderen Pirmin Blaak en Anne van Veenendaal af.

Ze halen dierbare herinneringen op aan Zijp, die in zijn auto heel Nederland door reed om de keepers te trainen. "Jij daagde niet alleen ons, maar ook jezelf uit", schrijven de zes keepers die onder hem hebben getraind. "Jij begreep als geen ander de rol van een keeper in het doel en team, en stond daarnaast ook altijd klaar voor de lessen van het leven."

De hockeykeepers zijn dankbaar voor de successen die zijn gevierd, maar: "Jij had ook als geen ander oog voor de keepers die niet in de spotlights stonden. Van goedbedoeld advies tot een helpende hand, zonder tegenprestatie was je er voor iedereen. Je was meer dan onze keeperstrainer, je was onze mentor."

Visie overdragen

De zes hockeykeepers sluiten af met de boodschap dat ze de (levens)lessen, inspiratie en visie van Zijp doorgeven aan de volgende generatie.