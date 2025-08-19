Maartje Paumen beleefde dit weekend een bijzonder moment. De voormalig tophockeyster werd in een programma verrast door mooie woorden van een oude bekende. Dat deed de meervoudig olympisch kampioene zichtbaar veel. Paumen was tot tranen geroerd, mede door een moeilijke periode in haar leven.

De vrouw die tweemaal olympisch goud won met Nederland en daarnaast ontelbare prijzen pakte, was te gast in het radio-programma De Perstribune. De generatiegenote van onder meer Naomi van As, Ellen Hoog, Eva de Goede en Lidewij Welten werd tijdens het programma verrast.

Een voormalig ploeggenote had namelijk een prachtige audiobrief ingesproken. Het ging om Minke Booij, de vrouw die de ontwikkeling van Paumen van dichtbij meemaakte, als aanvoerdster van de Nederlandse hockeysters.

Het leverde een bijzondere boodschap op. "Zowel bij Den Bosch als bij Oranje zag ik jou binnenkomen als die verlegen, introverte en onzekere Maartje", zo vertelt Booij. "Nog niet altijd even fit, maar ook met die geweldige techniek, strafcorner en strafbal."

Moeilijke beslissing op WK

Booij weet nog goed hoe een nog zeer jonge Paumen in 2006 het WK hockey besliste met twee goals en denkt daar nog vaak aan terug. Zij moest toen namelijk een moeilijke beslissing nemen en liet Paumen de beslissende strafbal voor de 3-1 nemen. "Het deed me veel omdat ik het als captain moeilijk vond zo'n belangrijk moment toe te vertrouwen aan zo'n jonge, onervaren speelster."

Daar ging Paumen overigens luchtig mee om. "Jouw reactie was toen nog: je had zelf toch helemaal geen goeie strafbal?" Vervolgens benoemt Booij ook nog de Olympische Spelen van 2008, waar Paumen liefst elf keer wist te scoren en Nederland zo aan het goud hielp. "Daar ben ik je nog steeds ontzettend dankbaar voor."

De jaren daarna volgde Paumen haar voorgangster Booij op als captain. Booij zag van dichtbij hoe moeilijk dat soms was voor de Zuid-Limburgse. "Ik heb je zien worstelen met spanning en het verantwoordelijksheidsgevoel. Gelukkig konden we daar dan weer goed met elkaar over praten."

Uiteindelijk sluit Booij de boodschap af met een hoop lieve woorden. "Je mag trots zijn op jouw carrière. Je was een unieke speelster en en je bent een uniek persoon. Nu zijn we allebei moeder met alle zorgen die daar helaas soms ook bij horen. Maar ik, Minke Booij, wens jou, lieve Paum, alle liefs en geluk in je leven en met je gezin."

Emoties bij Maartje Paumen

Na die laatste zinnen komen de emoties bij Paumen naar boven. "Wat ontroert je nu zo?', wil de presentatrice graag weten. "Nou, hetgeen wat ze zegt. Super herkenbaar... Dat iemand met zoveel trots praat over hetgeen wat je hebt neergezet is mooi. Maar ook het zijn van moeder met zorgen, dat ook." Paumen is namelijk moeder van drie kinderen, maar heeft daar ook de nodige zorgen over gehad.

Samen met haar vrouw Savannah Hamming verwelkomde ze eerder dit jaar hun derde kindje, maar dat was geen vanzelfsprekendheid. Hamming beleefde een moeilijke zwangerschap. In 2024 was er ook een loodzware situatie rondom hun dochtertje Loua, die in het voorjaar in het ziekenhuis werd opgenomen en zelfs op de intensive care belandde.

Pittige maanden

Over de pittige maanden wil Paumen in de uitzending nog wat kwijt. "Het is in ieder geval zo dat ze af en toe extra zorg nodig heeft. We gaan er voor en hopen dat het goed gaat komen en dat het goed gaat zijn. Maar dat betekent wel dat het veel vraagt van ons, van ons gezin. En daarom raakt het me natuurlijk ook."

De openhartige emoties van Paumen leveren veel reacties op als het fragment wordt gedeeld. Onder meer van haar vrouw zelf. "Jij bent de aller- aller- allerliefste persoon, samen met onze drie lieve kindjes die er maar bestaat. Ik ben enorm trots op jou. Mijn mooie mens. Mijn vrouw", zo schrijft Hamming.