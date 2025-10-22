De Nederlandse hockeysters hebben een geschiedenis vol gouden medailles en daar speelde ook Maartje Paumen een enorme rol in. De Limburgse (40) won tweemaal olympisch goud en maakte op ontelbaar belangrijke momenten haar treffers. Toch kende ze tijdens haar loopbaan ook pittige periodes. Jaren later blikt ze op een van die momenten uitgebreid terug.

Daarvoor moeten we terug naar 2015, één jaar voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Paumen heeft op dat moment al twee olympische titels op zak. In Beijing in 2008 en Londen 2012 was het raak voor de hockeyster en haar landgenotes. In aanloop naar haar derde Spelen gaat het echter niet goed met Paumen.

Dat vertelt ze tien jaar later in een openhartig bericht op Instagram. "Ik presteerde minder goed dan ik kon. Zat niet lekker in mijn vel. En was het plezier in de sport kwijt." Hoe dat precies kon, weet ze niet. "Maar één ding weet ik zeker: zo doorgaan was geen optie."

Uiteindelijk werd ze een jaar voor de Spelen uit het Nederlands elftal gezet om 'fysiek en mentaal' aan zichzelf te werken. Dat deed Paumen dan ook. "Ik leerde opnieuw contact te maken met mezelf. Eerlijk te zijn over wat er moest veranderen. En dat werd misschien wel het moeilijkste en tegelijkertijd het mooiste proces uit mijn topsportcarrière."

Paumen vecht zich terug

De tophockeyster leerde een hoop, ook op mentaal vlak. Ze kon kritieken beter verwerken en kwam naar eigen zeggen zichzelf écht onder ogen. Met uiteindelijk een prachtig resultaat. "Ik vocht me terug. Ik heroverde mijn plek in de selectie. En in Rio stond ik opnieuw in de finale."

De clash met Groot-Brittannië werd overigens een memorabel duel. Nederland was veel beter en scoorde drie keer. Dat deden de Britten echter ook, waardoor shoot-outs de beslissing over het goud moesten vellen. Daar faalde Nederland. De vrouwen wisten geen enkele keer te scoren en moesten genoegen nemen met zilver. Dat lukte Paumen opvallend goed.

"Een paar jaar geleden had zo'n uitslag mij kapotgemaakt. Maar nu voelde het anders. Niet dat het geen pijn deed - want dat deed het absoluut. Maar ik was óók trots. Niet per se op het zilver, maar op wat eraan vooraf was gegaan."

Emoties op de radio

Twee jaar na de Splen beëndigde Paumen haar grootste carrière. Inmiddels heeft ze drie kinderen met haar partner Savannah. Eerder dit jaar schoof ze aan bij het programma De Perstribune. Ook daar ging het kort over de lastige fases die Paumen in haar topsportloopbaan had. Een beroemde collega van haar had prachtige woorden over voor de Limburgse. "Je was een unieke speelster en je bent een uniek persoon."