De Nederlandse hockeymannen hadden zondag 30 augustus ongetwijfeld al lang met rood omcirkeld in hun agenda, maar voor Oranje ziet de dag er iets anders uit dan gehoopt. De olympisch kampioen verloor op het WK vrijdag in de halve finale van Spanje en strijdt zondag daardoor om het brons. In de troostfinale is het Argentinië van de verloofde van premier Rob Jetten de tegenstander. Volg het duel hier live.

Oranje hoopte voor het eerst sinds 1998 weer eens de wereldtitel te gaan pakken bij de mannen, maar het liep anders. Nederland stond in Amstelveen tegen het Spanje van oud-bondscoach Max Caldas lange tijd voor, maar in de slotfase ging het na een rode kaart voor Duco Telgenkamp helemaal mis. De ploeg van Jeroen Delmee verloor uiteindelijk met 4-3 en dus rest enkel de strijd om het brons.

Oranje in troostfinale WK tegen verloofde Rob Jetten

Die wordt zondag om 14.00 uur gespeeld in het Belgische Waver. Voor Oranje is dat even wennen, want het speelde alle eerdere duels op dit WK in eigen huis. De tegenstander is echter wel een bekende, want de hockeyers spelen in ons buurland tegen een team dat ze al eerder troffen dit toernooi.

Argentinië is de tegenstander en daar won Nederland in de eerste groepsfase al met 3-1 van. De nieuwe clash met de Zuid-Amerikanen betekent opnieuw een pikant duel voor de minister-president van ons land. Jetten is tenslotte verloofde met Nicolas Keenan en hij speelt voor de Argentijnse ploeg. De premier moedigde zijn geliefde dit toernooi al meerdere keren aan en troostte hem ook na de verloren halve finale tegen Duitsland.

Finale Duitsland - Spanje

De finale van het WK wordt om 16.30 uur eveneens in het Belgische Waver gespeeld. Die gaat tussen Duitsland en Spanje. De Duitsers verdedigen hun titel en hopen voor de vierde keer in de geschiedenis wereldkampioen te worden. De Spanjaarden willen na de verloren finales in 1971 en 1998 eindelijk hun eerste titel pakken. Dat moet gebeuren onder leiding van Caldas, die in 2014 als coach met de Nederlandse vrouwen al eens wereldkampioen werd.

Nederlandse vrouwen

De Nederlandse vrouwen werden zaterdag in Amstelveen voor eigen publiek na zestien jaar onttroond. Na drie wereldtitels op rij was Argentinië in de finale na shoot-outs te sterk. De vorige keer dat Oranje de WK-titel misliep, was in 2010 en ook toen waren de Argentijnse vrouwen te sterk in de eindstrijd.