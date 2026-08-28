Vrijdagavond hopen de Oranje-hockeyers, in navolging van de vrouwen, de finale van het WK te halen. Daarvoor moet het stugge Spanje worden verslagen. Bij de Spanjaarden treft Nederland oud-bondscoach Max Caldas. Volg hier live alle ontwikkelingen.

De Nederlandse hockeyers zijn tot nog toe bezig aan een verdienstelijk WK. Na vijf wedstrijden is Oranje nog altijd ongeslagen. Wel werd de laatste wedstrijd, waarin met Engeland voor het eerst een écht topland werd getroffen, gelijkgespeeld. Toch geldt de formatie van bondscoach Jeroen Delmee als grote favoriet in de halve finale tegen Spanje in het Wagener Stadion in Amstelveen.

Weerzien met oud-bondscoach

Spanje en Nederland troffen elkaar al talloze keren in de hockeygeschiedenis. Wel zijn de statistieken volledig in het voordeel van Oranje, dat de laatste jaren steevast won. Eén van de belangrijkste recente overwinningen was op de Olympische Spelen in Parijs, waar Nederland voor het eerst in ruim 20 jaar weer goud pakte. Toen werden de Spanjaarden in de groepsfase verslagen met 5-3.

Wel treft Oranje tegen Spanje een bondscoach die alle ins en outs van het Nederlandse hockey kent. De Argentijn Max Caldas was tussen 2014 en 2021 coach bij de Oranje-heren, waarna Delmee hem opvolgde. Onder leiding van Caldas grepen de hockeyers in 2016 nog de EK-titel. Zijn grootste succes als coach was echter met de Nederlandse vrouwen. Daarmee werd hij olympisch kampioen in 2012 in Londen.

WK hockey

Later op vrijdagavond vindt in het Belgische Waver ook de tweede halve finale plaats tussen Duitsland en Engeland. De finale bij de heren is op zondag in België.

De Oranje-hockeyers hopen het succes van de dames een passend vervolg te geven. Donderdagavond wonnen de hockeysters nipt met 1-0 van België in een wedstrijd waar nog lang over werd nagepraat.