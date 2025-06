Een recordzege voor de Nederlandse hockeyvrouwen in de Pro League. Het team van bondscoach Raoul Ehrenwas oppermachtig tegen Spanje en won met een monsterscore van 11-2.

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben Spanje in de Pro League kansloos gelaten. Oranje was in het Wagener-stadion in Amstelveen veel te sterk. Een dag eerder stonden beide landen ook tegenover elkaar en toen was het verschil met 3-2 een stuk kleiner.

Hoofdrol voor tophockeyster Yibbi Jansen in derde Pro League-zege van Oranje De Nederlandse hockeysters zijn in topvorm in de FIH Pro League. Oranje won ook de derde wedstrijd in het Wagener-Stadion om de titel. Met name topscorer en 'mooiste sportvrouw' Yibbi Jansen blonk uit.

Oranje won nog niet eerder met zulke grote cijfers van Spanje. Het record stond op 8-1, tijdens het EK van 2015 in Londen.

Halverwege leidde Nederland al met 7-2. De regerend kampioen voegde daar na rust nog eens vier treffers aan toe. Yibbi Jansen was met vijf doelpunten de uitblinker. Fay van der Elst, Marijn Veen, Frédérique Matla, Luna Fokke (twee) en Pien Dicke noteerden de andere vijf doelpunten voor Oranje, dat ruim aan kop gaat in de Pro League.

Yibbi Jansen

Jansen blonk ook in de eerdere Pro League-duels uit voor Nederland. En ook naast het veld valt ze de laatste tijd op. Zo werd ze onlangs uitgeroepen tot 'sportvrouw van het jaar' door FHM. Daar hoorde een prachtige fotoshoot bij voor het blad, dat elk jaar de mooiste vrouwen van Nederland uitlicht.

Ze vond die titel 'een enorme eer', maar plaatste ook een kanttekening bij de focus van het blad op het uiterlijk van de vrouw. "Ik vind het te kortzichtig om iemand enkel op basis van uiterlijk te beoordelen", zei ze in het interview met FHM.

"Ik geloof dat schoonheid in verschillende vormen komt", zegt de olympisch kampioene. "Het draait niet alleen om hoe iemand eruitziet, maar ook om hoe iemand is als persoon en hoe diegene omgaat met anderen. Zelfverzekerdheid maakt iemand echt mooi, en dat is voor mij net zo belangrijk."

China

Komend weekend staan er voor de formatie van Ehren nog twee wedstrijden tegen China in het Wagener-stadion op het programma.