Geëmotioneerde hockeyzusjes (19 en 21) hebben grootse plannen na bijzondere landstitel: 'Ze staat daar gewoon'

De zusjes Reijnen waren door het dolle heen nadat zij met Den Bosch op donderdag landskampioen zijn geworden. De hockeysters zaten na afloop vol emotie, was te zien bij de NOS. "Ik vind het zo gaaf dat ze dat doet."

Den Bosch had er een (zinderende) shoot-out voor nodig om SCHC uit Bilthoven over twee wedstrijden te verslaan. Emma én Babs Reijnen moesten allebei in actie komen tijdens die shoot-out. De 19-jarige Babs raakte, tot grote vreugde van haar 21-jarige zus, die 'extra zenuwachtig' was toen haar zusje moest aanleggen. "Toen ze hem scoorde... ik moest bijna huilen van blijdschap", zegt Emma tegen de NOS.

"Ik vind het zo gaaf dat ze dat doet", gaat Emma verder. "Ze staat daar gewoon, fucking jong, en ze maakt hem." De oudere Reijnen kreeg er geen tranen in de ogen van, maar wél toen ze zelf haar poging miste.

Feestje in Den Bosch

Emma won de landstitel voor de derde keer, Babs voor de tweede. De zusjes Reijnen komen ook uit Den Bosch en hebben dan ook een goed idee voor de selectie op donderdagavond: "We kunnen nu mooi de rest meenemen onze stad in." Dat belooft een groot feest met de hockeysters te worden.

Wedstrijdverloop

Rosa Fernig had uit de strafcorner de score geopend voor Den Bosch. In het tweede kwart maakte Elzemiek Zandee gelijk. In de slotseconden miste Frédérique Matla namens Den Bosch vanuit een strafcorner de kans het duel te beslissen, waarna shoot-outs noodzakelijk waren.

Den Bosch-speelster Laura Nunnink bekeek het duel vanaf de kant op krukken. De middenveldster liep zaterdag in het eerste duel tussen beide teams een gescheurde kruisband op en moet negen tot twaalf maanden revalideren. Zij zag hoe Den Bosch in het laatste kwart probeerde de beslissing te forceren. Bij SCHC, gecoacht door Gilles van Hesteren, leek het beste eraf in de zesde finale om de landstitel die de club speelde.

Twee overtredingen

Nadat Renée van Laarhoven de bal onnodig tegen haar voet had gekregen, kreeg Matla enkele seconden voor het eindsignaal de kans de Bossche ploeg net als vorig jaar aan de titel te helpen. Dit keer miste ze, ook in de herkansing, waarna de shoot-outserie begon met twee overtredingen van de Bossche doelvrouw Josine Koning. Beide keren benutte Yibbi Jansen de toegekende strafbal om vervolgens haar eigen shoot-out te missen. De Belgische Englebert besliste niet veel later de strijd om de titel.