Hoofdrol voor tophockeyster Yibbi Jansen in derde Pro League-zege van Oranje

De Nederlandse hockeysters zijn in topvorm in de FIH Pro League. Oranje won ook de derde wedstrijd in het Wagener-Stadion om de titel. Met name topscorer en 'mooiste sportvrouw' Yibbi Jansen blonk uit.

De formatie van bondscoach Raoul Ehren was in Amstelveen met 3-2 te sterk voor Spanje. Jansen opende na negen minuten de score namens Oranje. De topscorer aller tijden van de Pro League was trefzeker uit haar tweede strafcorner van de wedstrijd. Xan de Waard verdubbelde de voorsprong een minuut later na een individuele actie, 2-0.

Spanje kreeg in het tweede kwart de eerste kans en scoorde meteen via Estel Petchamé. Jansen bracht met minder dan tien minuten te gaan de marge weer op twee treffers, voordat Xantal Giné uit een strafbal nog wat terugdeed, 3-2.

Nederland, de koploper in de Pro League, boekte afgelopen weekend in Amstelveen al twee ruime zeges op Australië (8-1, 5-1). Oranje speelt donderdag nogmaals tegen Spanje, waarna er komend weekend nog twee wedstrijden tegen China in het Wagener-stadion op het programma staan.

'Mooiste sportvrouw'

Jansen steelt niet alleen de show op het hockeyveld, maar ook daarbuiten. Ze werd onlangs uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar door FHM. Daar hoorde een prachtige fotoshoot bij voor het blad, dat elk jaar de mooiste vrouwen van Nederland uitlicht.

Ze vond die titel 'een enorme eer', maar plaatste ook een kanttekening bij de focus van het blad op het uiterlijk van de vrouw. "Ik vind het te kortzichtig om iemand enkel op basis van uiterlijk te beoordelen", zei ze in het interview met FHM.

"Ik geloof dat schoonheid in verschillende vormen komt", zegt de olympisch kampioene. "Het draait niet alleen om hoe iemand eruitziet, maar ook om hoe iemand is als persoon en hoe diegene omgaat met anderen. Zelfverzekerdheid maakt iemand echt mooi, en dat is voor mij net zo belangrijk."

Hockeyers winnen zakelijk van Ierland

De Nederlandse hockeyers hebben hun derde duel in het Wagener-stadion om de Pro League op rij gewonnen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee versloeg in Amstelveen Ierland met 2-0.

Thierry Brinkman leek Oranje in het eerste kwart op voorsprong te schieten, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat hij de bal met de bolle kant van de stick had geraakt. Nederland kwam in het tweede kwart alsnog op 1-0 uit een strafcorner van Luke Dommershuijzen. Steijn van Heijningen verlengde in de tweede helft op knappe wijze een bal van Tijmen Reyenga in het doel, 2-0. Oranje kreeg daarna nog een reeks strafcorners, maar er werd niet meer gescoord.

Nog drie duels

Nederland, koploper in de Pro League, won de laatste dagen de eerste twee duels van een serie van zes wedstrijden in het Wagener-stadion van India (2-1, 3-2). Donderdag volgt nog een duel met Ierland, waarna Oranje komend weekend twee keer Argentinië treft. Volgende week wacht een tweeluik met Engeland in Londen.