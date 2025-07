Acht weken lang trokken hockeysters Maria Verschoor en Michelle Fillet in een camper door Europa. Het hockeykoppel genoot van het avontuur, maar maakt voorlopig een einde aan het leven in de camper. "Het was echt fantastisch", deelt Verschoor op Instagram.

De twee hockeysters waren teamgenoten bij Amsterdam AH&BC, waar de twee te midden van hun drukke carrières uiteindelijk een relatie met elkaar kregen. De wens om hun drukke topsportleven in Amsterdam vaarwel te zeggen en een nieuw avontuur in het buitenland aan te gaan, werd alsmaar groter. Fillet zette een punt achter haar kantoorbaan en Verschoor achter haar interlandcarrière, waarna de twee besloten hun geluk ergens anders te gaan beproeven. Vanaf begin juni trokken de twee in hun camper door Europa.

Carrière in Spanje

De twee hockeyen momenteel bij Real Sociedad de Tenis in Spanje. Dat was dan ook de eindbestemming van hun tour door Europa in de camper. Tijdens hun reis passeerden zij Stuttgart, het Zwarte Woud, Oostenrijk, de Dolomieten en het Iseomeer. "Morgen allerlaatste dag van onze trip", deelde Verschoor woensdag op haar verhaal op Instagram.

"Hoe je je zo erg op iets kunt verheugen en dat het dan al (bijna) voorbij is", ging de tophockeyster verder. "8 weken lang samen in ons busje, het was echt fantastisch. Nou ja, voorbij, niet voorbij, maar het leven in de camper is voor nu wel even voorbij. Ben zo slecht in dingen afsluiten."

Vetpercentage

De acht weken hebben behoorlijk wat los gemaakt bij Verschoors partner Fillet. Zo deelt zij in een openhartig bericht op Instagram. "De laatste tijd heb ik veel nagedacht over m’n lichaam. Ik leef nu 8 weken in een camper, ben bijna alleen maar buiten in bikini of sport-bh. Het deel dat je altijd ziet: mijn buik en daarmee mijn onzekerheid", begint ze haar bericht.

De hockeyster vertelt openhartig dat ze gedurende haar hockeycarrière veel werd gewezen op haar "te hoge" vetpercentage. "Ik kreeg vaak te horen dat ik niet fit genoeg was en dat mijn vetpercentage omlaag moest", deelt ze. De acht weken in de camper hebben een positieve invloed gehad op de onzekerheid die ze soms ervoor met betrekking tot haar lichaam: "Ik zit lekker in m’n vel en als ik m’n lichaam zie, vind ik dat ik er echt goed uitzie."