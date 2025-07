Hockeystel Michelle Fillet en Maria Verschoor heeft het roer volledig omgegooid. De twee hebben hun drukke leven in Amsterdam vaarwel gezegd en trekken in een camper door Europa op weg naar Spanje, waar ze hun hockeycarrière vervolgen.

De twee hockeysters waren teamgenoten bij Amsterdam AH&BC. Verschoor had destijds een relatie met een man. Fillet met een vrouw. Totdat er een vonk oversloeg tussen de twee teamgenoten. "Ik had nooit gedacht dat ik op een vrouw zou kunnen vallen", vertelt Verschoor in gesprek met het Algemeen Dagblad.

'Als ze een man was geweest'

"Ik stond er nooit bij stil dat het een optie was", gaat ze verder. "We hadden altijd al wel een speciale band, maar ik zocht daar niet wat achter. Als Michelle een man was geweest, had ik er misschien anders naar gekeken." De twee werden uiteindelijk smoorverliefd op elkaar, waarna langzaam het idee begon te borrelen om het roer om te gooien.

Op avontuur in het buitenland

De wens om hun drukke topsportleven in Amsterdam vaarwel te zeggen en een nieuw avontuur in het buitenland aan te gaan, werd alsmaar groter. Fillet zette een punt achter haar kantoorbaan en Verschoor achter haar interlandcarrière, waarna de twee besloten hun geluk ergens anders te gaan beproeven. Sinds begin juni trekken de twee met een camper door Europa.

Met de camper naar uitwedstrijden

Stuttgart, het Zwarte Woud, Oostenrijk, de Dolomieten en het Iseomeer zijn de twee inmiddels allemaal gepasseerd met de camper, waarmee ze inmiddels zijn gearriveerd in Frankrijk. Halverwege augustus zullen de twee zich melden bij Real Sociedad de Tenis uit het Spaanse Santander, waar de twee nog altijd hockeyprofs zijn. Al is het hockeyleven daar wel heel anders dan in Amsterdam.

"Er is daar een hele chille mindset", aldus Verschoor tegenover het AD. "Ze trainen daar rustiger en minder, de balans lijkt daar veel beter te zijn. We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat we met onze camper naar uitwedstrijden mogen als we dat willen. Dat is echt iets om naar uit te kijken."