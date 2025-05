Einde aan een tijdperk voor gouden tophockeyster en haar geliefde: 'Het is tijd voor iets nieuws'

In het hockey beginnen dit weekend de play-offs om de landstitel. Bij zowel de mannen als de vrouwen strijden vier teams om een plekje in de eindstrijd van volgende week. Voor Amsterdam-speelster Maria Verschoor, die afgelopen zomer met Oranje goud won op de Spelen, en haar geliefde Michelle Fillet wordt het een extra bijzonder weekend.

Verschoor doet met Amsterdam mee aan de play-offs en dat worden de laatste duels die ze voor de club zal spelen. De hockeyster gaat na dertien jaar namelijk de club uit de hoofdstad verlaten. "Het voelt heel gek om weg te gaan. Ik kwam hier als een guppie, nu is het tijd voor iets nieuws", zegt ze over haar vertrek tegen AT5.

De hockeyster met het kenmerkende krullende haar begon met hockeyen bij HC Hoeksche Waard, vertrok vervolgens naar Rotterdam, maar verkaste na de degradatie van dat team in 2012 naar Amsterdam. Met die ploeg won ze drie keer de landstitel en twee keer de Euro Hockey League. Toch zullen de meeste mensen haar vooral kennen als speelster van Oranje. Met die ploeg werd ze in 2021 en 2024 olympisch kampioen.

Samen met partner naar Spanje

Verschoor nam eind vorig jaar een tijdelijke pauze en besloot om in maart om definitief te stoppen als international. Toen maakte ze ook duidelijk dat ze zou gaan vertrekken bij Amsterdam, maar het was op dat moment nog niet bekend waar haar loopbaan zou vervolgen. Dat is inmiddels wel het geval.

De 31-jarige Dordtse speelt vanaf komend seizoen voor het Spaanse Real Sociedad de Tenis. In tegenstelling tot de voetbalclub Real Sociedad speelt dat team niet in San Sebastian, maar in Santander.

Ze gaat daar in ieder geval één bekende tegenkomen, want haar partner Michelle Fillet is ook hockeyster. Zij speelt net als Verschoor nu nog bij Amsterdam en gaat dezelfde overstap maken. "We hebben gekozen voor een kleiner clubje, met een echt familiegevoel. Ze zijn blij dat we komen", zegt Verschoor.

Play-offs om landstitel

Verschoor hoopt voor haar vertrek naar Spanje nog een vierde landstitel met Amsterdam te gaan pakken. Ze speelt zaterdag met Amsterdam thuis tegen Den Bosch en een dag later volgt de return. De winnaar van dat duel gaat vervolgens in een tweeluik tegen SCHC of Pinoké strijden om de landstitel.