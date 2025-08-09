De Nederlandse hockeymannen hebben het EK geopend met een zege op Spanje. Ze wonnen het eerste groepsduel in Mönchengladbach met 3-0. Nederland is titelverdediger voor het toernooi.

De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée is het Europees Kampioenschap op perfecte wijze begonnen. De doelpunten kwamen op naam van Tjep Hoedemakers, Jip Janssen en Floris Middendorp.

Titelverdediger Nederland speelt in de poulefase ook nog tegen België (zondag) en Oostenrijk (dinsdag). De Belgen, die zaterdag Oostenrijk met 10-1 versloegen, eindigden in de Pro League als tweede achter Oranje. Spanje sloot die landencompetitie af als derde.

Kwestie rond eerste doelman

Bondscoach Delmée had in het doel gekozen voor Maurits Visser. De bondscoach zei voor het toernooi dat hij afwisselend Visser en Derk Meijer zal opstellen en pas in een later stadium een eerste doelman aanwijst.

Tegen Spanje, gecoacht door voormalig Oranje-bondscoach Max Caldas, duurde het tot het tweede kwart voordat Nederland de score opende. Eerst was Thijs van Dam nog dicht bij een doelpunt, maar hij kon net niet bij de bal. Hoedemakers lukte dat even later wel. Hij drong zelf de cirkel in en haalde met zijn backhand uit: 1-0.

Nederland loopt uit

In het derde kwart liep de regerend olympisch kampioen weg bij de Spanjaarden. Via de Spaanse verdediger Marc Vizcaino belandde de bal uit een voorzet van Janssen in het doel. De Nederlander kreeg de treffer op zijn naam. Niet veel later rondde Middendorp een individuele actie in de cirkel af met een doelpunt: 3-0.

Waar is het EK hockey te zien?

Alle wedstrijden worden live uitgezonden door de NOS. Alle duels worden uitgezonden op NPO1 en gestreamd op NOS.nl en de NOS-app. Er is echter één uitzondering. De wedstrijd tussen de hockeysters van Duitsland en Nederland wordt op maandag 11 augustus op NPO3 uitgezonden.