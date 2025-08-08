Voor de hockeyliefhebbers breken er mooie tijden aan. Dit weekend begint namelijk het EK hockey in het Duitse Mönchengladbach. Dat ligt niet gek ver van de Nederlandse grens, maar ook vanuit ons eigen landje is het toernooi nauwgezet te volgen.

De wedstrijden van Nederland zijn namelijk allemaal live te zien. En dat is maar goed ook, want de kans is groot dat er wat te juichen valt voor Nederland. Ongeveer een jaar geleden werden zowel de hockeyers als de hockeysters olympisch kampioen in Parijs. 'We' zijn daardoor wederom topfavoriet op een groot toernooi.

In het Duitse Mönchengladbach, net over de Limburgse grens, vindt het EK dit jaar plaats. De Nederlandse mannen zitten in een poule met Spanje, België en Oostenrijk en beginnen zaterdag 9 augustus tegen de Spanjaarden. Op 10 augustus vechten ze een duel uit met onze zuiderburen en op dinsdag 12 augustus wacht de laatste clash in de groepsfase tegen Oostenrijk.

De Nederlandse hockeysters treffen Ierland (9 augustus), gastland Duitsland (11 augustus) en Frankrijk (13 augustus). De verwachting is dat beide landen de groepsfase overleven en dus doorstoten naar de halve finales. Die worden op 14 augustus (mannen) en 15 augustus (vrouwen) gespeeld.

De finales in Duitsland vinden volgende week plaats. Op zaterdag 16 augustus (18.00 uur) is de mannenfinale, gevolgd door de vrouwenfinale op zondag 17 augustus (17.00 uur). Ongetwijfeld zal het dan vol zitten op de tribunes, maar de thuisblijver hoeft niets te missen van de verrichtingen van de Nederlanders.

Waar zijn de duels te zien?

Alle wedstrijden worden namelijk live uitgezonden door de NOS. Alle duels worden uitgezonden op NPO1 en gestreamd op NOS.nl en de NOS-app. Er is echter één uitzondering. De wedstrijd tussen de hockeysters van Duitsland en Nederland wordt op maandag 11 augustus op NPO3 uitgezonden.

Sportnieuws.nl en EK hockey

Sportnieuws.nl bezocht vlak voor de start van het EK de selectie van de hockeysters voor een goed gesprek met de hoofdrolspeelsters. Yibbi Jansen en Pien Sanders blikten vooruit op het toernooi, net als bondscoach Raoul Ehren. Hieronder vind je alle interviews.

Zomer van tophockeyster Pien Sanders staat in het teken van EK's: 'Heel het land staat op z'n kop' Pien Sanders reist deze week af naar Duitsland waar het EK hockey plaats gaat vinden. Dat is niet het enige EK waar Sanders aanwezig is deze zomer. Haar vriendin Jill Roord deed vorige maand mee aan de voetbalversie in Zwitserland. Hoe vond Sanders dat en zit er in haar ogen veel verschil tussen het EK in het voetbal en hockey? Ook vertelt ze over haar rol binnen de groep en hoe ze hongerig blijft ondanks alle eerder gewonnen prijzen.