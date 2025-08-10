De Nederlandse hockeymannen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het EK hockey in Mönchengladbach gewonnen. Oranje won in de kraker tegen België met 4-2 en daarmee is de titelverdediger is zo goed als zeker van een plekje in de halve finales.

Nederland opende matig door al vrij vroeg in de wedstrijd een strafcorner weg te geven aan België, maar Alexander Hendrickx pushte naast het doel van Derk Meijer. De eerste strafcorner voor Nederland werd wel benut. Hoewel specialist Jip Janssen aan de kant stond, wist Tijmen Reyenga de strafcorner uiteindelijk bij de stick van Terrance Pieters te krijgen, die de 1-0 voor Nederland maakte. België vroeg aan de videoscheidsrechter om er nog eens goed naar te kijken, maar de goal bleef op het scorebord staan.

Ondertalsituatie

De Belgen hadden het eerste rustmoment kennelijk nodig, want in de openingsminuut van het tweede kwart bracht Nelson Onana namens België de stand op 1-1. Al konden de Belgen daar niet lang van genieten, want vlak daarna bracht Jip Janssen, die inmiddels het veld in gekomen was, Nederland weer op voorsprong.

Na de rust belandde Nederland in een ondertalsituatie, omdat Derck de Vilder het veld twee minuten moest verlaten na een groende kaart. Het buurland maakte daar optimaal gebruik van, door een gelijkmaker van Guillaume Hellin. Richting het einde van de wedstrijd liet Pieters zich opnieuw gelden met een loepzuivere bal, waarmee hij de hoofdrol opeiste. Hierna kon Nederland uitlopen en was het strafcornerspecialist Jip Jansen die de 4-2 maakte.

Goed begin van EK

Het eerste EK-duel werd door Nederland gewonnen van Spanje. De ploeg van Jeroen Delmee was met 3-0 te sterk voor de Spanjaarden. De wedstrijd tegen België leek een moeilijke te gaan worden, aangezien de Belgen hun openingswedstrijd tegen Oostenrijk met liefst 10-1 wonnen.

Door de winst op België heeft Nederland een goede uitgangspositie om de halve finales te halen. Als Spanje later op de dag van Oostenrijk wint dan is Oranje zeker van een plek bij de laatste vier. Dinsdag neemt Nederland het in de laatste groepswedstrijd nog op tegen Oostenrijk.