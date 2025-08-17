De Nederlandse hockeyvrouwen zijn voor de vijfde keer op rij Europees kampioen geworden. Wat de Nederlandse mannen niet lukte, lukt de vrouwen wel: in de finale werd Duitsland in eigen land verslagen. De olympisch kampioenen wonnen met 2-1.

Aan het oranje getinte publiek te zien zou je bijna denken dat het EK in Nederland wordt gehouden. De EK-finale tussen Nederland en Duitsland werd toch echt gespeeld in het Duitse Mönchengladbach. De Nederlandse fans kwamen niets voor niets: ze zagen de Nederlanders bijna de hele finale regeren. Al werd het duel in het laatste kwart plots nog spannend.

Pien Dicke

Het team van bondscoach Raoul Ehren, die in zijn eerste EK-finale stond, begon voortvarend. Na een klutsbal belandde de bal voor de stick van de 25-jarige Pien Dicke. De speelster van SCHC maakte in de finale haar eerst doelpunt van het toernooi.

In de 18e minuut, net in het tweede kwart, breidde Nederland de score uit. Luna Fokke zorgde met een knappe tip-in voor de 2-0. Duitsland gaf alleen nog niet op.

Nederland pakt cadeautje niet uit

In het derde kwart kreeg Duitsland pas de eerste strafcorner van de wedstrijd nadat de bal op een voet belandde. Die was direct raak: 2-1. Met een klein gelukje knalde Lisa Nolte raak. Snel daarna kwam Duitsland alsnog in de problemen. Een speelster maakte een overtreding en moest liefst tien minuten aan de kant zitten.

Het lukte Nederland met een speelster meer niet om daar profijt uit te halen. Toen sterspeelster Yibbi Jansen in het vierde en laatste kwart tegen een kaart aanliep en vijf minuten naast de kant moest zitten, kwam Nederland onder druk te staan. Doelvrouw Anne Veenendaal redde op geweldige wijze en hield haar team in leven.

Een strafcorner van Yibbi Jansen werd gestopt door de Duitse doelvrouw en dus bleef het spannend tot het eind. Nederland overleefde en hield de score op 2-1. Ze zijn Europees kampioen.

Dominantie

Het is de dertiende keer in de geschiedenis van het EK hockey dat de Nederlandse vrouwen de titel pakken. Duitsland en Engeland (beiden wonnen 2x) komen niet eens in de buurt. In 2015 won Nederland voor het laatst niét het EK. Toen pakte Engeland de titel. Met de titel schrijft Nederland geschiedenis: nog nooit werd een land vijf keer op rij Europees kampioen.