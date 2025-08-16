Nederland heeft verloren van Duitsland tijdens de finale van het EK hockey in Mönchengladbach. Net als tijdens de finale van de Olympische Spelen liep het duel uit op shoot-outs. Tijmen Reyenga maakte vlak voor rust de 1-0, maar in de slotfase kwam Duitsland op gelijke hoogte. In de shoot-outs ging het vervolgens op dramatische wijze helemaal mis.

Beiden finalisten waren lange tijd aan elkaar gewaagd. Op het veld van het SparkassenPark bleef het na een schot van Koen Bijen op de paal lange tijd 0-0, al was Nederland veelvuldig in balbezit. Vlak voor het einde van het tweede kwart wist Nederland tot scoren te komen. Nadat Nederland een strafcorner had verdiend, was het Tijmen Reyenga die de 1-0 maakte voor Nederland met een schot waar keeper Jean-Paul Danneberg geen antwoord op had. Het is de achtste goal voor de Nederlander, die zijn 69e interland speelde.

Spannend laatste kwart

In het derde kwart ontbrak het Nederland niet aan kansen, maar wel in de afronding, waardoor de stand na het derde kwart nog steeds op 1-0 stond. Dat kwam Nederland duur te staan, want direct aan het begin van het vierde kwart wist Duitsland tot scoren te komen, waarmee de stand met nog veertien minuten speeltijd weer op gelijke hoogte werd gebracht.

Nederland reageerde direct, maar Terrance Pieters en Tjep Hoedemakers werkten de bal beiden net naast het doel. De stand bleef hierna onveranderd tot het eindsignaal, waardoor de wedstrijd tegen Duitsland, net als een jaar geleden tijdens de Olympische finale, moest worden bepaald door shoot-outs.

Shoot-outs

Justus Weigand benutte de eerste shoot-out voor Duitsland, terwijl Jorrit Croon buiten de acht seconden scoorde. Ook de tweede shoot-out was raak voor Duitsland, terwijl Thijs van Dam miste. Aanvoerder Thierry Brinkman miste ook de derde shoot-out voor Nederland, maar hield daar een strafbal aan over, die Jip Janssen benutte, waardoor Nederland nog even in de race bleef. Het bleek van korte duur. Direct daarna benutte Duitsland de vierde shoot-out en won daarmee de finale.

Honderdste interland

Nederland versloeg Frankrijk donderdag met 3-1 in de halve finale van het EK Hockey dankzij doelpunten van Jip Janssen (2) en Brinkman, nadat het in de groepsfase al domineerde met overwinningen op Spanje (3-0), België (4-2) en Oostenrijk (5-0). De finale was de honderdste interland voor bondscoach Delmée.