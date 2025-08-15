Het Belgische hockeyteam is nog niet verlost van een opmerkelijke rel. De voormalig olympisch kampioen ging roemloos ten onder op het EK hockey in Duitsland. Een prominente speler besloot te vertrekken. De bondscoach reageert voor het eerst.

De Belgen verloren in de groepsfase van Nederland en Spanje en plaatsten zich niet voor de knock-outfase. Een grote teleurstelling voor de ploeg van bondscoach Shane McLeod. Daarna rommelde het in de kleedkamer, waarop 140-voudig international Antoine Kina de groep verliet.

'Er zijn altijd ego's'

Volgens HLN vertrok de hockeyer het team na 'harde woorden' tijdens een bespreking. De hockeybond hield het op "persoonlijke redenen". De Belgen zijn - zonder Kina - nog altijd in Duitsland om voor plek vijf tot en met acht te spelen. Bondscoach McLeod relativeert het incident. "Er zijn altijd ego's in een team", vertelt hij tegen dezelfde Belgische site.

Contact blijft uit

"Het geheim is om de ego’s samen te laten werken, want in teamsport moeten alle neuzen in dezelfde richting staan." Het is de vraag of de 29-jarige Kina, speelachtig bij de Belgische club La Gantoise HC, nog terugkomt bij het nationaal team. "Het is te vroeg om daar een uitspraak over te doen", laat de bondscoach weten.

"Na het toernooi zullen we het er met een paar mensen over hebben en dan zien we wel wat de uitkomst wordt. Hij heeft altijd deel uitgemaakt van mijn groep, ik zal zeker contact zoeken. Dat heb ik eigenlijk al gedaan, maar ik heb nog geen antwoord gekregen."

EK hockey

Nederland is zowel bij de vrouwen als bij de mannen olympisch kampioen. Beide ploegen zijn dan ook topfavoriet voor de Europese titel. Nederland is goed op weg. De mannen staan in de finale tegen thuisploeg Duitsland, terwijl de vrouwen vrijdag de halve finale van Spanje wonnen en dus ook voor goud gaan. De tegenstander is België of Duitsland.

De mannenfinale is zaterdag en de vrouwenfinale is zondag.