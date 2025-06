Nederlandse hockeysters walsen dankzij 'mooiste sportvrouw van Nederland' over arm Australië heen

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben uitgehaald in de FIH Pro League. In het Amsterdamse Bos werd het arme Australië vermorzeld. De olympisch kampioenen wonnen mede dankzij een hattrick van Yibbi Jansen, die onlangs door FHM werd gekroond tot 'mooiste sportvrouw van Nederland', met 8-1.

Bij rust stond het 'maar' 2-0. Na een superstart liet Oranje de teugels wat vieren. Na 1 minuut en 12 seconden scoorde Jansen met een schot via de backhand. Amper klaar met juichen was het Pien Sanders die bij de tweede paal een bal met haar stick binnen gleed. Sanders werd onlangs kampioen met Den Bosch én maakte haar relatie met voetbalster Jill Roord wereldkundig.

Martelgang voor Australië na rust

Wat Nederland kon, kon Australië ook kort na rust. Binnen de minuut lag de bal in het netje van Oranje: 2-1. Het Nederlandse hockeyteam speelde op dat moment in ondertal. Net voor het einde van het derde kwart maakte Jansen via een strafcorner haar tweede van de middag - en haar zesde deze Pro League. Marijn Veen maakte er ook nog 4-1 van.

Maar daar bleef het niet bij. Vooral in het laatste kwart was Oranje niet te temmen, met goals van Joosje Burg, Jansen (strafcorner) en Frédérique Matla. Het slotakkoord was voor Luna Fokke.

Nieuwe confrontatie

De Australische vrouwen hebben 24 uur om de rug te rechten en bij te komen, want zondag staat deze ontmoeting opnieuw op het programma. Daarna volgen duels met Spanje en China.

Nederland gaat met 22 punten uit negen wedstrijden koploper van de Pro League. België volgt op vijf punten achterstand, al hebben die nog een duel te gaan. Oranje won het prestigieuze landentoernooi tot nu toe vier keer. Vorig jaar werden ze in Parijs voor de vijfde keer olympisch kampioen.