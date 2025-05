Tophockeyster (26) 'hartstikke verliefd' op Oranje-voetbalster (28): 'We hebben het leuk samen'

Dat Pien Sanders en Jill Roord een relatie hebben, hing al een paar maanden in de lucht. De twee Nederlandse topsporters doken steeds vaker op elkaars sociale media op en waren ook toeschouwer bij de wedstrijden van de ander. Nu spreekt tophockeyster Sanders voor het eerst in het openbaar over haar relatie met de voetbalster van de Oranje Leeuwinnen.

De 28-jarige Roord, voetbalster van Manchester City, was afgelopen weekend weer te gast bij de halve finale van het landskampioenschap. Hockeyclub Den Bosch, waar Sanders een belangrijke speelster is, bereikte ten koste van Amsterdam de finale. Daarna werd ze voor het eerst gevraagd naar haar relatie met Roord.

'Superleuk dat ze er is'

"Ik vind het superleuk dat ze er is. Dit zijn belangrijke wedstrijden voor me, dus ik waardeer het heel erg dat ze aan de kant staat’", zegt ze tegen hockey.nl. Ze is nu dus officieel 'voetbalvrouw' ook, wat het nog weleens lastig maakt met Roord die in Engeland voetbalt. "Dat is alleen wat lastiger, want Jill speelt voor Manchester City. Ik heb er een paar keer op de tribune gezeten. Dat is tof om mee te maken. Ze heeft het fijn als ik er ben."

'Nu is ze vrij'

Andersom is dat zeker ook. Sanders trok bij een paar mogelijkheden de afgelopen maanden naar Engeland om Roord aan te moedigen. Maar nu de voetbalster vrij is, is het haar beurt om bij Sanders op de tribune te zitten. "Ze is nu vrij, dus is er nu bij. Ze vindt het leuk om te zien."

'Ik ben hartstikke verliefd'

De relatie is nu dus officieel en ze genieten er volop van samen. "Ik ben hartstikke verliefd op Jill en we hebben het leuk samen. En dat is het verhaal." De relatie komt zoals gezegd niet uit de lucht vallen, gezien hun vele gezamenlijke kiekjes de afgelopen weken. Maar voor Sanders is een relatie met een vrouw wel nieuw. Hiervoor was ze meer dan tien jaar samen met collega-hockeyinternational Thijs van Dam.

Relatie met hockeyer

Nadat ze allebei goud wonnen met hun ploegen op de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zomer, gingen ze uit elkaar. Terwijl het zo goed leek te gaan tussen de twee. Sterker nog: Sanders sprak in 2024 nog de hoop en verwachting uit snel te gaan trouwen met haar hockeyvriend.