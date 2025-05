Zelfverzekerde Yibbi Jansen laat andere kant zien: 'Schoonheid komt in verschillende vormen'

Tophockeyster Yibbi Jansen werd woensdag uitgeroepen tot FHM Sportvrouw van het Jaar. Ze vindt het 'een enorme eer', maar plaatst ook een kanttekening bij de focus van het blad op het uiterlijk van de vrouw. "Ik vind het te kortzichtig om iemand enkel op basis van uiterlijk te beoordelen."

Bij de eervolle titel van FHM hoort ook een fotoshoot voor het blad. De tophockeyster ging daarin buiten haar comfortzone en dat leverde mooie plaatjes op. Maar voor Jansen heeft de fotoshoot ook een diepere betekenis. "Wat ik wil dat er uitgedrukt wordt in de foto’s, is niet alleen mijn uiterlijk, maar ook een gevoel van kracht en zelfvertrouwen."

"Ik geloof dat schoonheid in verschillende vormen komt", zegt de olympisch kampioene in het interview met FHM. "Het draait niet alleen om hoe iemand eruitziet, maar ook om hoe iemand is als persoon en hoe diegene omgaat met anderen. Zelfverzekerdheid maakt iemand echt mooi, en dat is voor mij net zo belangrijk."

Daarom vond ze het leuk om een keer zo'n fotoshoot te doen. Ze wil een totaalbeeld van zichzelf laten zien, waarbij ook ruimte is voor karakter en persoonlijkheid. "Natuurlijk speelt uiterlijk een rol in hoe we naar iemand kijken en is dat ook leuk om te zien, maar ik vind het te kortzichtig om iemand enkel op basis van hun uiterlijk te beoordelen."

Studie en topsport

Jansen is dan ook erg veelzijdig. Ze was topscorer van Oranje tijdens de Spelen van Parijs, won olympisch goud en werd afgelopen jaar uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. "Toch zie ik dit niet als een eindpunt. Er zijn nog zoveel doelen die ik wil bereiken, zowel individueel als met mijn club en het nationale team." Zo hoopt ze ook haar studie succesvol af te ronden.

"Het is belangrijk om als persoon een balans te vinden, en niet alleen in je sportieve prestaties, maar ook in je persoonlijke leven", vindt de 25-jarige. "Ik volg een master in financial management. Dat is best intensief, maar ik vind het fijn om iets naast het hockey te hebben. Soms is het moeilijk om alles te combineren, vooral als we veel reizen voor toernooien en wedstrijden. Maar ik probeer mijn studie flexibel in te richten."

Sociale media

De speelster van SCHC wil haar volgers op sociale media ook meer van haar privéleven laten zien. "Mensen leren je dan ook op een andere manier kennen, buiten alleen de hockeywereld." Door een titel als Sportvrouw van het Jaar bij FHM komt ze ook in aanraking met mensen buiten haar vertrouwde wereld. "Dat is juist alleen maar leuk en geeft nieuwe inzichten."

Uiteindelijk zal haar focus altijd op haar sportcarrière blijven. "Natuurlijk is het een mooie titel en een eer om zoiets te winnen, maar zodra ik op het veld sta, verandert er niets."