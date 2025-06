Ze werd op 22-jarige leeftijd verkozen tot beste hockeyster ter wereld en heeft al twee gouden olympische medailles in de kast hangen. De inmiddels 25-jarige Felice Albers is een van de beste speelsters van haar generatie. In de liefde is het op dit moment echter niet prijs.

Daarover vertelt Albers openhartig in de nieuwe Sportnieuws.nl-videoshow met oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. Het onderwerp komt ter sprake als het duo wil weten of Albers liever een leven zonder hockey of zonder partner heeft. Daar hoeft ze niet lang over na te denken.

Liever niet zestig jaar alleen

"Dan een leven zonder hockey. Hockey is min leven en ik vind het geweldig, maar er is meer dan alleen maar hockey", stelt Albers. "Om dan de rest van mijn leven alleen te blijven, dat vind ik ook wel... Dan ben ik zestig jaar alleen."

Vervolgens suggereert Van As of een hockeyleven zonder partner en daarna settelen niet een beter voorstel is. "Dat is een ideale wereld", bevestigt Albers. Van As pakt overigens door op het onderwerp en wil weten of er überhaupt een geliefde in het leven van de tophockeyster is.

Liefdesleven helemaal uitgestippeld

Dat is niet meer het geval. "Ik ben vrijgezel", verklapt Albers. Lachend merkt het trio op dat de hockeyster eigenlijk het ideale scenario heeft. "Ik heb het helemaal uitgestippend. Tot en met 2028 vrijgezel en dan zeg ik: na de zomer kunnen we gaan daten." In 2028 vinden uiteraard de Olympische Spelen van Los Angeles plaats en daar wil Albers natuurlijk schitteren met Nederland. De hockeyvrouwen (en mannen) wonnen vorig jaar in Parijs olympisch goud.

Overigens had Albers wel lange tijd een relatie. Zij en haar vriend besloten echter om uit elkaar te gaan. "Hij ging een half jaar in Chicago werken en nu zijn onze wegen even gescheiden. Wie weet, wie weet ook niet. Ik moet zeggen: ik sta spontaan in het leven en zie wel wat het brengt. Voor nu was het even beter om de wegen te scheiden."

Wie is Felice Albers?

Albers speelt al haar hele carrière bij Amsterdam. Als tiener maakte ze haar debuut in Oranje, waar ze op de Spelen van Tokio en Parijs goud wist te winnen. In 2022 werd ze, tot haar eigen verbazing, uitgeroepen tot beste hockeyster van het seizoen. Daarnaast won ze met Nederland ook het WK en meerdere EK's. Ze is de dochter van de bekende voetbalmakelaar Guido Albers.

Bekijk hieronder de eerste aflevering van En Door met Sportnieuws.nl, met Felice Albers als gast.