Sociale media zijn voor topsporters een vloek en tegelijkertijd een zegen. Zelfs een klein beetje aandacht, brengt negativiteit met zich mee. Dat ervaart tophockeyster Emma Reijnen nu. Ze is pas 21 jaar en speelt nog geen jaar in Oranje, maar krijgt toch al 'rare mensen' in haar DM (direct messages) met opmerkelijke berichten.

Reijnen doet een boekje open over wat zij allemaal over zich heen krijgt op sociale media als Instagram. "Bij mij sliden er rare mensen in mijn DM. Maar het zijn eerder vieze dan gemene berichten." Of ze een voorbeeld kan geven, vragen de makers van de podcast Over de Top, waar Reijnen met ploeggenoot Pien Sanders te gast is.

Geëmotioneerde hockeyzusjes (19 en 21) hebben grootse plannen na bijzondere landstitel: 'Ze staat daar gewoon' De zusjes Reijnen waren door het dolle heen nadat zij met Den Bosch op donderdag landskampioen zijn geworden. De hockeysters zaten na afloop vol emotie, was te zien bij de NOS. "Ik vind het zo gaaf dat ze dat doet."

'Dat je er zo mooi uitziet'

"Ja, bijvoorbeeld of ze je sokken mogen hebben of dat je er zo mooi uitziet", zegt Reijnen. Sanders ervaart de laatste tijd ook steeds meer rare berichtjes aan haar gericht op sociale media. "Dat ik ineens op vrouwen val, vinden mensen leuk om daar iets raars op te zeggen. Grof, maar ik moet er echt een beetje om lachen. Doe effe normaal."

Tophockeysters schrikken van openbaring over slaappillen: 'Dat vind ik wel heel heftig' Maret Grothues had in haar carrière als topvolleybalster zoveel moeite met slapen na een wedstrijd, dat ze slaappillen nodig had. Die openbaring zorgt voor geschrokken reacties van collega-topsporters. Het onderwerp komt ter sprake als het gaat over de levensindeling van de oude en nieuwe generatie sporters.

Veel likes

Sanders is als 'uithangbord' van het Nederlandse hockey inmiddels wel wat gewend. Ze zet haar populariteit op sociale media momenteel ook in om extra geld te verdienen. De online aanwezigheid van Reijnen kan naar eigen zeggen nog wel wat beter. "Ik vind het wel leuk dat als ik iets post, dat het dan veel geliket wordt. Daar kijk je wel naar. Ik zou er meer tijd voor kunnen maken en er meer mee doen dan nu. Maar ik ervaar totaal geen extra druk van dat ik het perfecte beeld moet zijn."

Liefdesleven tophockeyster Pien Sanders lag ineens op straat: 'Doe effe normaal' Het privéleven van tophockeyster Pien Sanders (27) lag het afgelopen jaar meer dan ooit onder een vergrootglas en daar had ze veel moeite mee. De speelster van HC Den Bosch en de Nederlandse hockeyploeg was jarenlang samen met collega-hockeyer Thijs van Dam, zou zelfs met hem gaan trouwen, maar na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zetten ze samen een punt achter hun relatie. Vervolgens werd ze verliefd op topvoetbalster Jill Roord.

'Ik kan er nu geld mee verdienen'

Ex-topvolleybalster Laura Dijkema, die de podcast Over de Top presenteert, is dankbaar voor de kansen die sociale media haar bieden. "De generatie boven ons heeft zich nooit kunnen profileren en er iets extra's uit kunnen halen. Wij zijn zichtbaarder en meer benaderbaar door de opkomst van sociale media." Sanders is het daar mee eens. "Ik heb er buiten de trainingen en wedstrijden tijd voor en kan er nu geld mee verdienen. Ik voel geen druk en vind het vooral leuk om te doen."