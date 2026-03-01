Het contrast tussen de levens van olympisch hockeykampioene Laurien Leurink (31) en haar twee jaar oudere zus Marije (33) is groot. Terwijl de tophockeyster inmiddels in verwachting is, heeft Marije te horen gekregen dat ze terminaal ziek is. De zussen doen openhartig hun verhaal.

In 2015 debuteerde Laurien Leurink voor de Nederlandse hockeyploeg. In 2016 vertrok ze met TeamNL naar de Olympische Spelen. Daar bereikte Nederland de finale, maar verloor op desastreuze wijze. Het werd 3-3, waarna de winnaar aan de hand van shoot-outs bepaald moest worden. In de shoot-out-serie won Groot-Brittannië uiteindelijk met 0-2, nadat Leurink één van de vier speelsters was die verzaakte te scoren.

Tijdens de Spelen van 2021 nam Leurink met Nederland revanche. Oranje won goud door Argentinië met 3-1 te verslaan. Leurink speelde alle duels en scoorde één keer. Toch waren haar Spelen niet zorgeloos. Een jaar daarvoor kreeg haar zus Marije te maken met vage klachten, waarna de diagnose darmkanker volgde.

Terminaal

Terwijl Laurien in 2021 naar de Spelen vertrok, ging Marije onder het mes. Nadat ze een telefoontje kreeg van haar zus dat de operatie goed verlopen was, kon ze zich volledig op het hockey richten en won ze goud. Maar een jaar later kreeg Marije alsnog dramatisch nieuws: tijdens de controle bleek dat de kanker was uitgezaaid. In december 2022 kreeg ze te horen dat ze terminaal ziek is. Dat veranderde ook een hoop voor Laurien.