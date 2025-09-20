Tweevoudig Olympisch kampioen Moritz Fürste is na het beëindigen van zijn hockeycarrière niet achter de geraniums gaan zitten. De Duitser bleek met het oprichten van Hyrox een zeer succesvol ondernemer te zijn en verdient dan ook flink wat geld aan de populaire sport.

De kaartjes voor de populaire Hyrox-evenementen zijn niet aan te slepen. Over de hele wereld zijn kaarten binnen een uur uit verkocht. Dit weekend vindt er een Hyrox-evenement in Maastricht plaats. Zo'n evenement bestaat uit loodzware fitnessonderdelen, die worden afgewisseld met een kilometer hardlopen.

De onderdelen bestaan onder meer uit roeien, wall-balls (het omhoog gooien van een medicijnbal combineren met squats), skiën aan de hand van een SkiErg en het duwen en trekken van een slee. Na elke krachtoefening volgt een ronde hardlopen.

Financieel succes

Hyrox kent niet alleen sportieve, maar ook economische successen. Dit seizoen verwacht de organisatie achter de populaire sportevenementen 1,2 miljoen deelnemers wereldwijd. De voormalig Olympisch kampioen en het bedrijf geeft geen inzage in financiële details, maar volgens een schatting van het Algemeen Dagblad zou alleen de kaartverkoop al een omzet van 130 miljoen euro moeten opleveren.



Naast inkomsten uit kaartverkoop, worden er ook inkomsten gegenereerd uit merchandise en sportscholen die een licentie betalen om officiële Hyrox-lessen te mogen geven. Bovendien lopen er tijdens de evenementen ook fotografen rond die foto's maken en vervolgens verkopen aan deelnemers.

'Als ik ergens voor ga...'

Fürste, die zelf ook niet te beroerd is om deel te nemen aan de loodzware fitnesswedstrijd, liet het logo van Hyrox permanent op zijn lichaam zetten. Op zijn linkerarm staat 'Hyrox' getatoeëerd. "Ik doe soms domme dingen. Maar als ik ergens voor ga, ga ik er helemaal voor: ik heb ook al bijna twintig jaar de olympische ringen op mijn lichaam", vertelt hij aan het AD.

Het idee voor de sport kwam van Fürste en zijn compagnon Christian Tötzke. De Duitser zag een baan in het hockey na zijn carrière niet zitten, maar hij wilde wel ondernemen. Hyrox was volgens hem dan ook een gat in de markt: "er zijn honderden miljoenen mensen die naar de sportschool gaan om gezond te zijn of om goed uit te zien, maar ze trainen eigenlijk nergens voor."

"Alsof ik altijd drie keer in de week train, maar dat er in het weekend geen hockeywedstrijd was geweest", gaat hij verder. "Wij wilden iets maken waarvan mensen niet eens wisten dat ze er behoefte aan hadden."