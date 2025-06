Felice Albers is pas 25 jaar oud, maar heeft al twee olympische gouden medailles in haar bezit. De hockeyende dochter van topzaakwaarnemer Guido Albers brandt echter nog altijd van de ambities. Dat blijkt wel als haar een moeilijke stelling wordt voorgelegd.

Net als haar vader is de hockeyster enorm succesvol in de sportwereld. Waar Guido de ene naar de andere toptransfer regelt, heeft Felice al een imponerend aantal prijzen bij elkaar gehockeyd. Wanneer ze te gast is in de nieuwe Sportnieuws.nl-videoshow met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As wordt duidelijk waar haar prioriteit ligt.

‘Oud zeer’ bij Oranje-hockeysters na schokkend onderzoek: ‘Altijd weer om een pilletje vragen bij de dokter’ Een recent onderzoek laat harde cijfers zien: een kwart van de topsporters voelt zich onveilig. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig internationals Ellen Hoog en Naomi van As met verbazing en met herkenning. De resultaten brengen herinneringen naar boven uit hun eigen hockeycarrière.

Tijdens een rondje dilemma's moet Albers kiezen tussen twee lastige opties. Van As zet de tophockeyer voor het blok. Vader Guido Albers zorgt voor de grootste voetbaltransfer ooit of Felice Albers nog een keer olympisch hockeykampioen. Het antwoord laat zich raden.

Bekijk hieronder de eerste aflevering van En Door met Sportnieuws.nl, met Felice Albers als gast.

'Sorry pap'

"Oh oh oh", brengt Albers nog uit. "Sorry pap", vult Van As - die er net als Hoog wel om kan lachen - aan. Albers: "Ik hoop dat hij niet kijkt." Toch kiest ze overtuigend voor haar derde olympische titel. "Ik denk dat pap ook een mooie transfer gaat neerzetten. Dat hoop ik ook voor hem. Maar voor mezelf... Ik ben er een beetje klaar met de hele tijd de 'dochter van' zijn." Om er met een glimlach aan toe te voegen. "Het is nu gewoon de vader van, hè."

Sterkhouder bezig aan laatste seizoen bij Ajax: 'Ze zijn bereid om mee te werken aan een transfer' Ajax werkt deze zomer mee aan een mogelijke transfer van Kenneth Taylor. Dat laat zijn zaakwaarnemer Guido Albers weten na gesprekken met de Amsterdammers. Vorig jaar zomer was een vertrek onbespreekbaar, maar dat is nu anders.

Vader Albers loopt al heel lang mee in de sportwereld en dus weet zijn dochter niet beter dan dat ze daar aan wordt gekoppeld. "Altijd. Ik ben supertrots op wat hij doet, maar we zijn gewoon vader en dochter. Meer is het niet. Maar ben ik benieuwd naar de transfers (van hem) deze zomer."

Succesvolle carrière als hockeyster

De lichte frustratie van de hockeyster is wel te begrijpen. Zelf won ze al meerdere Europese titels met Nederland en werd ze al eens wereldkampioen. In 2022 werd ze, tot haar eigen verrassing, verkozen tot beste speelster ter wereld. Op de Spelen van Tokio en Parijs won ze met Nederland een gouden medaille. De inmiddels 25-jarige topspeelster wil nog lang niet stoppen. Ze hoopt er op de Spelen van 2028 in Los Angeles ook nog bij te zijn. Mede daardoor zou ze het niet erg vinden om tot die tijd vrijgezel te blijven, zo vertelde ze aan Hoog en Van As.