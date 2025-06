Een recent onderzoek laat harde cijfers zien: een kwart van de topsporters voelt zich onveilig. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig internationals Ellen Hoog en Naomi van As met verbazing en met herkenning. De resultaten brengen herinneringen naar boven uit hun eigen hockeycarrière.

“Ik vind het best wel schokkend dat een kwart van de topsporters zich onveilig voelt”, begint Van As. “Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat veel sporters te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en zelfs seksueel geweld. Dat is echt heftig.”

Nederlandse topsporters voelen zich onveilig: 'Constante druk om te presteren' Een kwart van de Nederlandse topsporters voelt zich onveilig en maakt nog steeds grensoverschrijdend gedrag mee, blijkt uit onderzoek. Daarin kwamen ook ernstige zaken aan het licht. Het is een harde cultuur, waarin roddelen en verbaal geweld het vaakst voorkomen.

Ze vervolgt: “Eén op de vijf sporters kampt met mentale problemen. Als je dat vertaalt naar een team van twintig, dan heb je het over minimaal vier mensen die niet lekker in hun vel zitten. Dat is veel.”

Eigen ervaringen

Hoog kijkt terug op hun eigen ervaringen: “Ik denk dat wij dat destijds ook hebben gezien in ons team.” Van As vult aan: “In het onderzoek kwam ook naar voren dat sporters veel stress ervaren rond selectiemomenten. Ze slapen slecht, voelen enorme druk.”

Toptennisser Novak Djokovic spreekt open over mentale druk: 'Soms word je gek van alles' Novak Djokovic heeft in een zeldzaam open gesprek laten doorschemeren hoeveel er mentaal komt kijken bij tennis op het allerhoogste niveau. De Servische toptennisser vertelde hoe aan een ogenschijnlijk simpele service een stortvloed aan gedachten, scenario’s en berekeningen voorafgaat.

Hoog knikt: “Dat was bij ons ook zo. Sommige meiden konden echt niet slapen tijdens toernooien en vroegen steeds om pilletjes bij de dokter. De bekendmaking van de selectie, vooral richting de Olympische Spelen, was stressvol. Je voelde druk van buitenaf, van jezelf en vanuit het team. Ik herken veel van wat nu naar voren komt. Jij en ik hebben dat misschien iets minder intens ervaren, maar het speelde wel degelijk.”

“Je vergelijkt jezelf continu in zo’n team”, zegt Hoog. “Als iemand een mooie goal maakte dacht je meteen: ‘Kut, nu moet ik ook iets laten zien.’ Die druk voelde ik ook.”

Lieke Klaver open over menstruatie, net als Jutta Leerdam en Femke Bol: 'Iedereen mag weten waarom ik mijn moodswing heb' Jutta Leerdam was eerder al open over de invloed van menstrueren op haar sportprestaties. Ook Femke Bol en Vivianne Miedema besteedden vorige maand aandacht aan ongesteldheid. In navolging van deze topsporters doet ook Lieke Klaver een poging het taboe rondom menstruatie te doorbreken.

'Niet altijd leuk'

Van As beaamt dat: “Die prestatiedruk is niet altijd leuk. Op een bepaald niveau hoort het er misschien bij en het houdt je scherp. Maar als het zover gaat dat je mentaal achteruitgaat, slecht slaapt of slecht presteert, dat vind ik wel next level. Zelf heb ik dat niet zo ervaren.”

“Maar we hebben het wel om ons heen gezien”, zegt Hoog. “Bijvoorbeeld tijdens die reünie van het team uit 2006. Daar werd duidelijk dat veel oud-speelsters zich toen heel rot hebben gevoeld. Zelfs 18 jaar later kwam dat oud zeer nog terug. Sommigen zaten nog steeds niet goed in hun vel door wat ze in hun hockeytijd hadden meegemaakt.”

'Eenzame' Lieke Martens openhartig over rode draad in voetbalcarrière: 'Snap niet hoe ik dat ooit gedaan heb' Voormalig Oranje Leeuwin Lieke Martens heeft een boekje open gedaan over de opofferingen die ze moest doen voor haar voetbalcarrière. Ze moest veel dingen laten om haar droom na te jagen.

“Bizar eigenlijk, dat het nog zo diep zit”, vindt Van As. “Zou dat komen doordat je dan weer even in dezelfde setting bent en dat gevoel terugkomt? Je begrijpt elkaar dan ook weer heel goed.”

“In het onderzoek kwamen ook termen als ‘roddelen’ naar voren”, vult Hoog aan. “Als je daar gevoelig voor bent en je zit in een team, dan kan topsport echt zwaar zijn. Dat kan ik me goed voorstellen.”

Van As sluit af: “Het is echt knap als je al die druk aankan. Een topsportcarrière is gewoon heel heftig.” Hoog beaamt het: “Het is echt niet altijd leuk.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste sportmomenten van de week. Deze week het succes van Jong Oranje en wordt er alvast vooruit geblikt op het EK vrouwenvoetbal in Zwitserland. Luister via je favoriete podcastapp of hieronder: