Olympische iconen doen boekje open over pijnlijke belofte: ‘Daar is nooit iets van terecht gekomen’

Als je samen honderden interlands hebt gespeeld en daarin talloze prijzen won, mag je aan het einde van je loopbaan verwachten dat er een mooi afscheid wordt geregeld. Een mooi moment om afscheid te nemen van een periode in je leven waarin je alles opzij hebt gezet om te presteren. Daar blijkt echter niet altijd sprake van.

Voormalig tophockeysters Naomi van As en Ellen Hoog wonnen onder meer twee olympische - en twee wereldtitels in hun tijd als hockey-international van Oranje. De twee vertellen in de podcast die ze elke week maken voor Sportnieuws.nl openhartig over het einde van hun loopbaan.

“Wij zijn op een gegeven moment ook gestopt met hockeyen en hebben een wervelend afscheid gehad”, stelt Van As (41) met enig cynisme. Hoog reageert: “Ongekend, één groot feest.”

Maartje Paumen

"We namen ook met best veel mensen afscheid", weet Van As nog. "Ook samen met Maartje Paumen en wij waren natuurlijk best wel grote namen in hockeyland. Er waren allemaal mooie ideeën. We zouden een afscheidswedstrijd krijgen tegen allemaal oud-tegenstanders van vroeger. Nou, daar is nooit iets van terecht gekomen.”

“We hebben wel een soort afscheid gekregen tijdens het EK van 2017 in Amstelveen", gaat Van As verder. "Waar we allemaal in de rust van een interland op het veld mochten komen, we kregen een bosje bloemen en er werd een foto gemaakt."

'Dat was geweldig geweest'

"Vervolgens kregen we een speech in een zaaltje ergens, van Mijntje Donners." De oud-hockeyster was toen in dienst van de hockeybond en nam het woord. "Wat ik trouwens ook vreemd vond, want zij was totaal niet betrokken bij ons. Maar wel lief dat ze dat deed. En dat was het. Dat was ons afscheid. We hebben er totaal niet wakker van gelegen, maar je hoopt natuurlijk altijd dat er iets…”

Hoog: “Ik had het echt heel leuk gevonden als wij zo’n afscheidswedstrijd hadden gehad en dat was natuurlijk hartstikke mogelijk.” Van As: “Dat was geweldig geweest.”

Eva de Goede

“En ook nu, kijk naar Eva de Goede", begint Hoog over de huidige situatie bij de Oranje-hockeysters. "Dat gaat als een nachtkaarsje uit. Dat is allemaal best pijnlijk en raar gegaan. Dat geldt ook voor Lidewij Welten en Margot van Geffen. Die zijn alle drie voor de Spelen uit de selectie gezet door Paul van As. Niks meer van gehoord. Geen afscheid."

"Waarschijnlijk is ze ergens wel gehuldigd door de hockeybond, maar dat is zo zuur. Dat je je eigen afscheid niet kan kiezen en dat er dan ook niks meer gebeurt. En Eva de Goede en Lidewij Welten hebben zo’n lange carrière in het Nederlands elftal gehad. Die hebben zoveel prijzen gepakt en zoveel betekent voor het hockey. En dan is het gewoon: je wordt uit de selectie gezet, doei en we zien je wel weer.”

Luister de podcast

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering komen natuurlijk de EK atletiek uitgebreid aan bod. Verder gaat het over de toekomst van Estavana Polman, de boetes van Max Verstappen en een krankzinnig incident tijdens een estafette in de Verenigde Staten.