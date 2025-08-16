Nederland - Duitsland, een herhaling van de olympische hockeyfinale. Dit keer op het Europees kampioenschap op Duits grondgebied. In Parijs waren de Nederlandse hockeyers na shoot-outs te sterk. Toen was de opgeleefde Terrance Pieters er niet bij. Hij aast nu op sportieve revanche.

De teleurstelling was groot bij de toenmalig aanvaller. Na Tokio kon ook een streep door de Zomerspelen van Parijs. Hij besloot op reis te gaan naar Bali, "héél ver weg van Parijs". Het hielp niet dat zijn vriendin Xan de Waard met olympisch goud thuis kwam. Hij begon naar eigen zeggen "met weinig spelvreugde" aan het nieuwe seizoen en twijfelde over zijn toekomst bij Oranje.

Nieuwe rol

Een gesprek met bondscoach Jeroen Delmee en diens assistent bood uitkomst. De 28-jarige Pieters werd omgetoverd van spits naar middenvelder, iets wat in het verleden ook gebeurde met onder anderen hockeyicoon Teun de Nooijer. "Ik vond het eigenlijk wel leuk om een nieuwe uitdaging te hebben", vertelt Pieters in gesprek met De Telegraaf.

Hij verdiende een plekje in de EK-selectie met Oranje. In Mönchengladbach was hij in de groepsfase met twee goals belangrijk tegen België. "Ik merk inderdaad dat mijn kwaliteiten op deze positie komen bovendrijven", stelt Pieters, die nog wel het doelpunteninstinct heeft.

Opnieuw shoot-outs?

Zaterdagavond om 18.00 uur staat de finale tussen Nederland en het gastland op het programma. Tijdens de eindstrijd tegen Duitsland werd er niet gescoord in reguliere tijd, dus kwamen er shoot-outs. Thierry Brinkman, Thijs van Dam en Duco Telgenkamp - die er nu niet bij is - raakten. Jonas de Geus en Joep de Mol misten.

Dat deed ook ooit Pieters op een belangrijk moment in het shirt van Oranje, namelijk tijdens de halve finale van het WK in 2023 tegen België. Die was fataal, want toen miste Nederland de finale. Ook in de strijd om het nationaal kampioenschap miste de speler van Kampong. Toch weerhoudt het er Pieters niet van om terug te krabbelen als er zaterdag shoot-outs komen.

"Ik kan het 'blokken'", verzekert hij. "Je neemt je verantwoordelijkheid en dan kan je missen. Het beïnvloedt mij niet mocht ik er weer eentje moeten nemen, zeker niet zelfs. Maar het is net als in het voetbal: als je een paar penalty's hebt gemist, is de volgende aan de beurt.