Het gaat sportief gezien uitstekend met de Nederlandse hockeyers op het EK. De mannen staan in de finale en ook de vrouwen lijken daar hard naar op weg. Ook buiten het hockeyveld is er reden tot juichen. Een van de bekendste hockeyers van het land blijkt namelijk ook op een heel andere manier te scoren.

Het gaat om de 28-jarige Terrance Pieters. Hij is niet alleen hockeyer, maar ook fysiotherapeut. En daarnaast ook een bescheiden TikTok-ster. Inmiddels heet hij namelijk meer dan 35.000 volgers en dat aantal blijft maar stijgen.

Fanbase dankzij TikTok

Hoe kan dat? "Ik ben met Jip Janssen (mede-international, red.) begonnen om voor of na de een training video's te maken", zo stelt hij in het Algemeen Dagblad. Wij vonden het grappig. We kunnen hier onze creativiteit in kwijt en komen zo ook dichter bij onze doelgroep en fans." Daarnaast wil Pieters ook een 'eigen fanbase' creëren, want hockey slaat in de reguliere media niet echt aan bij het grote publiek. Zijn account op TikTok wel. "De hobby is een beetje uit de hand gelopen."

Pieters vindt het duidelijk hartstikke leuk en dat is mooi, want het plezier was een tijdje verdwenen. Niet in het tiktokken, maar in het hockeyen. Hij werd vorig jaar niet geselecteerd voor de Olympische Spelen. Dat deed veel pijn bij de tophockeyer. Met behulp van een sportpsycholoog kwam hij er weer bovenop. "Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat het voor mij niet gaat om toernooien spelen en prijzen winnen, maar mezelf uitdagen en ontwikkelen."

De kans is groot dat hij deze zomer wel een hoofdprijs gaat pakken met de hockeyers. Op het EK in Duitsland is Nederland uitstekend bezig. Na een sterke groepsfase werd in de halve finale Frankrijk verslagen. Komende zaterdag wacht de finale tegen of gastland Duitsland, of Spanje.

Heftig interview over racisme

Pieters werd een aantal jaren in één klap beroemd een Nederland door een uitgesproken interview. In De Volkskrant kaartte hij in 2020 als eerste donkere hockeyer in het Nederlandse team het racismeprobleem in de sport aan. Voor die periode kreeg hij van toeschouwers, buitenstaanders en zelfs ploeggenoten namelijk de nodige kwetsende opmerkingen te horen.