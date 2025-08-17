Hockeyster Yibbi Jansen heeft een bijzondere prijs in ontvangst mogen nemen op het EK hockey. Met het Nederlands team pakte ze voor de vijfde keer op rij de titel op het Europees kampioenschap. De 'Mooiste Sportvrouw' barsten in tranen uit van geluk.

De 25-jarige Jansen is dé ster van het Nederlands team. Nederland won in de finale van het EK hockey met 2-1 van Duitsland, de thuisploeg. Hoewel de hockeysensatie niet bepalend bleek in de finale, kreeg ze toch een bijzondere prijs in handen. Ze ontving de prijs voor speelster van het toernooi.

Tranen

Jansen kwam zes keer tot scoren dit EK en is daarmee de topscorer van het toernooi. Toen ze de prijs in ontvangst nam en terugliep naar haar teamgenoten, barste ze in tranen uit.

Het zullen wellicht de zenuwen geweest zijn. Jansen is hét nieuwe boegbeeld van het Nederlands hockeyteam. Duizenden Nederlandse fans reisden af naar Mönchengladbach om haar te zien schitteren. De strafcornerspecialiste was bepalend dit toernooi. In de finale kreeg ze een gele én een groene kaart en zat minutenlang aan de kant.

De enige strafcorner die ze kreeg, ging niet raak. Toch hielpen haar teamgenoten Nederland aan de titel. Pien Dicke en Luna Fokke waren de heldinnen en maakten een doelpunt. Jansen is met Nederland regerend Europees, wereld- en olympisch kampioen.

Historie

Het is de dertiende keer in de geschiedenis van het EK hockey dat de Nederlandse vrouwen de titel pakken. Duitsland en Engeland (beiden wonnen 2x) komen niet eens in de buurt. In 2015 won Nederland voor het laatst niét het EK. Toen pakte Engeland de titel. Met de titel schrijft Nederland geschiedenis: nog nooit werd een land vijf keer op rij Europees kampioen.

i Yibbi Jansen ontvangt haar prijs. Pro Shots.

Mooiste sportvrouw

De prijzen blijven binnenstromen voor Jansen. Eerder in 2025 werd ze uitgeroepen tot 'Mooiste Nederlandse Sportvrouw van 2025' door FHM vanwege haar uiterlijk, gekenmerkd door haar lichtblonde krullen.