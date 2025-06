Tophockeyester Yibbi Jansen speelt met het Nederlands team in korte tijd een hoop wedstrijden in de Pro League. Voor de speelster van SCHC is het zaak om ook genoeg rust te nemen. Dat lukt haar wel: ze geniet volop van 'me time'.

In enkele story's op Instagram blikt Jansen terug op de recente wedstrijd in de Pro League tegen China. Oranje won met 3-1. Daardoor heeft Nederland uit veertien wedstrijden 37 punten gehaald. Daarmee staat de regerend olympisch kampioen op plek één van de stand in de Pro League. Nummer twee Argentinië heeft 26 punten, maar ook twee duels minder gespeeld.

Jansen sluit haar reeks af met een foto waarop ze zich verwent met de producten van een van haar sponsoren, een cosmeticamerk. "Me time na de pro league", zet ze erbij. Op de drie foto's brengt ze iets aan op haar handen, smeert ze het op haar wangen en gaat er ook nog iets in het haar.

Mooiste sportvrouw

Onlangs werd Jansen door blad FHM uitgeroepen tot mooiste sportvrouw van Nederland. Ze vond die titel 'een enorme eer', maar plaatste ook een kanttekening bij de focus van het blad op het uiterlijk van de vrouw. "Ik vind het te kortzichtig om iemand enkel op basis van uiterlijk te beoordelen", zei ze in het interview met FHM.

"Ik geloof dat schoonheid in verschillende vormen komt", zegt de olympisch kampioene. "Het draait niet alleen om hoe iemand eruitziet, maar ook om hoe iemand is als persoon en hoe diegene omgaat met anderen. Zelfverzekerdheid maakt iemand echt mooi, en dat is voor mij net zo belangrijk."

Zelfverzekerde Yibbi Jansen laat andere kant zien: 'Schoonheid komt in verschillende vormen' Tophockeyster Yibbi Jansen werd woensdag uitgeroepen tot FHM Sportvrouw van het Jaar. Ze vindt het 'een enorme eer', maar plaatst ook een kanttekening bij de focus van het blad op het uiterlijk van de vrouw. "Ik vind het te kortzichtig om iemand enkel op basis van uiterlijk te beoordelen."

Pro League

Oranje kwam tegen China na de vijfde strafcorner op voorsprong. Yibbi Jansen besloot de bal niet te pushen en bediende de vrijstaande Luna Fokke op maat. Ying Zhang maakte via het lichaam van lijnstop Renée van Laarhoven gelijk.

Vervolgens kon Frédérique Matla haar 106e doelpunt voor Nederland vieren. Pien Sanders bepaalde de eindstand. Ze trof doel nadat de Chinese keepster Xinhuan Li een strafcorner van Jansen had gekeerd. Nederland won afgelopen week ook tweemaal van Spanje (3-2 en 11-2).