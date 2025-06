De Hockey Pro League is in volle gang en de Oranje Dames zijn flink op stoom. In twee wedstrijden scoorden ze maar liefst dertien doelpunten. Een opvallende comeback kwam van routinier Xan de Waard, die na een korte pauze terugkeerde in Oranje. Na afloop gaf ze een opmerkelijk interview, dat in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast wordt besproken door voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.