Het is alweer bijna anderhalf jaar geleden dat Nederland grootse successen boekte op de Olympische Spelen in Parijs. Qua medailles werden het zelfs de beste Spelen ooit, mede dankzij twee olympische hockeytitels. Aan een van die gouden medailles zit echter een ietwat zure nasmaak dankzij een rel waar een Nederlandse tophockeyer een hoofdrol in speelde.

Daarvoor moeten we terug naar de zomer van 2024. De Nederlandse mannen staan in de finale tegen Duitsland. De zogeheten shoot-outs moeten de beslissing brengen. Keeper Pirmin Blaak stopt er een aantal, waarna Duco Telgenkamp de laatste shoot-out moet benutten voor olympisch goud. Dat doet hij, met een enorme ontlading tot gevolg. Maar dan gaat het ook even goed mis.

Aanvaring met Duitse keeper

Plots is er een aanvaring tussen verschillende spelers van Duitsland en Nederland. De reden? Telgenkamp viert ietwat onsportief zijn gouden medaille door met zijn vinger voor zijn lippen voor de keeper van Duitsland te gaan staan. Later bleek dat Telgenkamp zijn gram haalde omdat de goalie had gezegd dat de Nederlanders bang waren voor Duitsland. Telgenkamps actie zorgde ook in de dagen daarna voor woedende reacties.

Anderhalf jaar later blikt de verguisde Nederlander nog eens terug op dat moment. Dat doet hij in het radioprogramma De Perstribune, waarin hij vertelt hoe heftig sommige reacties waren. "Ik kreeg op een gegeven moment zelfs pistolen in mijn inbox. En dat mijn familie bedreigd werd en sommigen aan het wachten waren waar ik op vakantie ging."

Echt wakker lag de hockeyer er overigens niet van. "Ik dacht dan: het zal allemaal wel. Maar er waren volgens mij wel een aantal mensen pissig." Ook na aandringen van de presentatrice geeft Telgenkamp aan niet wakker te hebben gelegen van de enorme storm die het veroorzaakte. "Nee, ik heb daar helemaal geen moeite mee gehad."

De 23-jarige die Oranje het eerste olympische goud in 24 jaar bezorgde begrijpt nog altijd waarom hij zich liet gaan richting zijn rivaal. "Achteraf... Had ik het moeten doen? Weet ik niet. Ik zou het niet terugdraaien. Ik heb er geen spijt van. Het is zo gebeurd. Ik heb er weer veel van geleerd."

Kort na het incident bood Telgenkamp wel zijn excuses aan. Maar spijt, dat heeft hij dus niet. " Als je er spijt van hebt, dan wil je graag dat het teruggedraaid wordt. Als je sorry zegt, zeg je sorry voor dat ik het gedaan heb."

Afgelopen zomer speelde Nederland het EK hockey in - nota bene - Duitsland. Zonder Telgenkamp. Niet vanwege zijn rol op de Spelen, maar vanwege 'persoonlijke omstandigheden'. Het hockeyvuur was even gedoofd bij de Nederlander. Inmiddels brandt dat vuurtje weer volop, want Telgenkamp maakte dit najaar zijn rentree in Oranje en hockeyt nog altijd bij Kampong.