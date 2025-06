Oranje-hockeyster geniet van 'luie topsportleven' na comeback: 'Herstellen in een koffietentje'

De Hockey Pro League is in volle gang en de Oranje Dames zijn flink op stoom. In twee wedstrijden scoorden ze maar liefst dertien doelpunten. Een opvallende comeback kwam van routinier Xan de Waard, die na een korte pauze terugkeerde in Oranje. Na afloop gaf ze een opmerkelijk interview, dat in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast wordt besproken door voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

De voormalig tophockeysters hebben met plezier gekeken naar de Pro League. "Je geniet gewoon van de sfeer en de hoeveelheid doelpunten. En Nederland wint alles", begint Van As enthousiast in de podcast. Hoog vult aan: "Het is ook echt een ander team dan op de Spelen vorig jaar."

Nederlandse hockeysters walsen dankzij 'mooiste sportvrouw van Nederland' over arm Australië heen De Nederlandse hockeyvrouwen hebben uitgehaald in de FIH Pro League. In het Amsterdamse Bos werd het arme Australië vermorzeld. De olympisch kampioenen wonnen mede dankzij een hattrick van Yibbi Jansen, die onlangs door FHM werd gekroond tot 'mooiste sportvrouw van Nederland', met 8-1.

Debutanten

Van As is vooral verrast door de snelle integratie van nieuwe speelsters: "Het is toch bijzonder hoeveel er in een jaar kan veranderen. In de eerste wedstrijd (8-1) stonden er geen debutanten op het veld. In de tweede (5-1) deden er meteen drie mee. En die draaien gewoon moeiteloos mee."

218-voudig international laat veel geld liggen door pauze: 'Ik wil zelf keuzes maken' Tophockeyster Xan de Waard maakte eerder in november bekend dat ze zich niet meer beschikbaar stelt voor het Nederlandse team. De beste speelster van de wereld in 2023 wil aan haar fysieke en mentale herstel werken.

Xan de Waard

Hoog, die de wedstrijden in Amsterdam bijwoonde, viel nog iets anders op: "Ik moest wel lachen. Na de wedstrijd hadden we Xan de Waard bij ons voor een interview. Ze had even een break genomen: wat gewerkt, wat gereisd. Ze kreeg de vraag hoe het was om terug te zijn."

Hoog zegt met een beetje verbazing: "Toen zei ze: 'Ik vind het topsportleventje eigenlijk wel weer lekker. Beetje koffie drinken, beetje trainen.' Ze noemde het 'het luie topsportleventje'. Ja, dan krijgen mensen natuurlijk wel een verkeerd beeld van topsport."

Thijs van Dam redt Oranje-hockeyers van shoot-outs tegen India in Pro League De Nederlandse hockeymannen hebben India in eigen huis in Amsterdam verslagen met 2-1. Thijs van Dam was goed voor beide goals en wist de ploeg te redden van shoot-outs door in de slotminuten de winnende 2-1 binnen te werken met zijn backhand.

Van As knikt: "Ik dacht ook even: oké… Maar ze herstelde zich nog wel door te zeggen dat het natuurlijk ook hard trainen is." Waarop Hoog droog toevoegt: "En dan herstellen in een koffietentje."

'Was het maar zo makkelijk'

Van As begrijpt het ergens wel: "Was het maar zo makkelijk! Maar ik snap waar ze op doelt." Hoog sluit aan: "Toen wij stopten, besefte ik pas hoe relaxed dat topsportleven eigenlijk was. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens over na te denken: vaste trainingsdagen, je eten, je kleding. Je leeft in een perfect ritme."

Schoonmakers moeten aan de bak bij Nederlandse hockeyers na bloederig moment tegen India De Nederlandse hockeymannen hebben met 3-2 gewonnen van India. Na de 2-2 van India in de slotfase van de Pro League leek de wedstrijd af te stevenen op shoot-outs. Maar Jip Janssen pushte Nederland uit een strafcorner in de slotminuten toch nog naar de winst.

"Je weet precies wanneer je koffie kan drinken", grapt Van As. "Dat is gewoon heel chill."

Volgende Pro League-wedstrijd

De Pro League is nog niet voorbij: woensdag spelen de Oranje Dames tegen Spanje. Hoog kijkt alvast uit naar het weekend: "Dan spelen ze weer tegen China. Dat wordt leuk, zeker na die spannende olympische finale waar Nederland met shoot-outs won. Dus ga vooral kijken!"

Gouden Yibbi Jansen laat 'andere kant van zichzelf zien' en volgt daarmee 'mooiste sportvrouw' Lieke Klaver op Tophockeyster Yibbi Jansen en de Nederlandse atlete Lieke Klaver hebben veel overeenkomsten. Krullen, goud op de Olympische Spelen en een bijzondere titel: 'Mooiste Sportvrouw van Nederland'. In de jubileumeditie van FHM volgde Jansen de topatlete op.

Beluister de podcast

In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de meest opvallende momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de zinderende finale tussen Sinner en Alcaraz, de Nations League én de Hockey Pro League. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: