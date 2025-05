Oranje-hockeysters genieten na van ‘kneitergoed’ feest: 'Huilende dames op het podium'

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As blikken regelmatig terug op hun sportcarrière in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast. Deze week halen ze herinneringen op aan het legendarische feest na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Een feest dat ze zich nog herinneren alsof het gisteren was.

“Weet je nog, in Rio?”, begint Van As. “Dat we maar niet van het podium af gingen.” Hoog weet direct waar ze op doelt en zegt: “We moesten eigenlijk steeds van het podium af, maar wij dachten: bekijk het maar, wij hebben gewoon een medaille gewonnen.”

'We bleven gewoon staan'

“Guus Meeuwis trad toen op, net zoals bij het kampioensfeest van PSV. En op een gegeven moment dacht hij volgens mij ook: nou ja, prima”, vertelt Van As.

Hoog vult aan: “Humberto (Tan) presenteerde het en op een gegeven moment zei hij: ‘Nou, dankjewel hockeydames!’ En wij bleven gewoon staan.”

Van As lacht: “Jij bedankt, Humberto!” Het duo schiet in de lach bij het ophalen van de herinnering. Hoog doet alsof ze nog tegen Humberto praat: “Ja doei, ga maar lekker bier drinken, doei. We waren er niet weg te krijgen. Zo lachen.”

Niet eens een gouden plak

Van As vertelt: “Dat was echt heel grappig. En weet je wat? We hadden toen niet eens gewonnen, maar dat maakt ook niet uit. Ook als je verliest kun je gewoon lekker feestvieren.”

Hoog gaat door met het verhaal: “We wonnen toen zilver. Dat heeft ook niet iedereen. Natuurlijk hadden we daar goud moeten halen, maar dat is op een kutmanier niet gelukt... Tijdens de huldiging dacht iedereen: dit wordt geen groot feest. Vooral huilende hockeydames op het podium.”

Ze vervolgt: “Wij hadden toen wel echt die knop omgezet. We hebben gewoon zilver en we gaan echt een knetter goed feest neerzetten.” Van As concludeert: “Dat is wel gelukt. Het was wel leuk.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl het sportweekend. Deze aflevering: de titelontknoping in de Eredivisie, Max Verstappen als winnaar in Italië, de hockey play-offs en hilarische anekdotes uit hun eigen topsportcarrière. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: