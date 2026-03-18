De Amerikaanse president Donald Trump is aardig in z'n hemd gezet door de honkballers van Venezuela. In de finale van de World Baseball Classic versloegen ze de Verenigde Staten na enkele brutale uitspraken van Trump voor de finale.

De honkballers van Venezuela hebben in de finale van de World Baseball Classic verrassend gewonnen van de Verenigde Staten: 3-2. Het betekende voor het Zuid-Amerikaanse land de eerste eindzege ooit op het officieuze wereldkampioenschap. De finale in Miami verliep op verschillende vlakken onder hoogspanning.

Wedstrijd onder hoogspanning

Een behoorlijk deel van het met ruim 36.000 fans uitverkochte stadion was aanhanger van Venezuela. Dat was te horen tijdens het uitjouwen van de Amerikaanse vedettes voor het duel. Het team van de VS was bestempeld als 'dreamteam' vanwege alle sterren die meededen. De wedstrijd was extra beladen vanwege de ontvoering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro door de VS eerder dit jaar.

'Niemand geloofde in Venezuela'

Een groot deel van de wedstrijd had Venezuela de leiding. Dankzij een homerun van Bryce Harper brachten de VS de stand in de achtste inning van 2-0 naar 2-2. Maar in de negende inning bezorgde Eugenio Suárez Venezuela alsnog de zege. "Dit is geweldig. Niemand geloofde in Venezuela, maar nu winnen we vandaag dit toernooi. Dit is een feest voor het hele Venezolaanse volk", reageerde Suárez.

Brutale uitspraken Trump

De Amerikaanse president Donald Trump greep de finale aan voor politieke doeleinden en zinspeelde op Venezuela als 51e staat van de VS. Dat deed hij maandag al nadat Venezuela voor het eerst de finale had gehaald en herhaalde dat vlak na de winst van het land. Toen schreef hij op zijn platform Truth Social simpelweg "statehood!!!" in hoofdletters, wat werd gezien als een verwijzing naar het toetreden tot de VS als staat. Mogelijk bedoelde hij dat als grap.

Nationale feestdag

Interim-leider Delcy Rodríguez van het land verklaarde deze woensdag tot nationale feestdag in Venezuela, waardoor alleen werknemers in vitale beroepen hoeven te werken. "Lang leve Venezuela. Deze overwinning is een bewijs van de passie, het talent en de eenheid die ons Venezolanen kenmerken. Een prestatie die voor altijd in het hart van onze natie zal voortleven", reageerde ze via X.

Nederland

Venezuela won in de poulefase van de WBC met 6-2 van het Nederlandse Koninkrijksteam. Het land werd tweede in de groep achter de Dominicaanse Republiek, Oranje eindigde als vierde van de vijf.