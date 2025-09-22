Opnieuw problemen bij het EK honkbal in Rotterdam. Er zijn tientallen demonstranten naar het Neptunus Familiestadion gekomen om zich uit te spreken over de deelname van Israël. De pro-Palestina demonstranten hebben de ingang geblokkeerd.

Maandagavond staat de wedstrijd tussen het Koninkrijksteam van Nederland en Israël op het programma. Bij de wedstrijd zijn naar verwachting enkele duizenden toeschouwers aanwezig.

De betogers zwaaien met Palestijnse vlaggen bij de ingang en roepen leuzen naar de toeschouwers van de wedstrijd. Het is voor de derde dag op rij dat er gedemonstreerd wordt bij het stadion. Zaterdag blokkeerden de actievoerders de ingang van het stadion en greep de politie in. Toen speelde Israël tegen Frankrijk. Zondag, bij de wedstrijd Israël-Groot-Brittannië, verliep het protest zonder grote incidenten.

Israël speelt deze week nog minimaal één wedstrijd in Rotterdam in de knock-outfase van het toernooi. Afhankelijk van de resultaten van maandag is dat op woensdag of donderdag.

Quinten Timber

Voetbalinternational Quinten Timber gooit vrijdag de eerste, ceremoniële pitch voor de halve finales van het EK honkbal in Rotterdam. De roots van de 24-jarige middenvelder van Feyenoord liggen op Curaçao, een van de hofleveranciers van het Koninkrijksteam. Een dag voor de worp van Timber krijgt hiphopartiest Bizzey de eer om de eerste pitch te gooien voor de kwartfinales.

Het Koninkrijksteam won zijn eerste twee groepswedstrijden op het EK van Groot-Brittannië (9-3) en Frankrijk (13-4). Maandagavond staat de laatste groepswedstrijd tegen Israël op het programma. De nummers een en twee van de poule plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers drie en vier moeten een tussenronde spelen.

Nederland is recordkampioen met 24 titels. De finale in het Neptunus Familiestadion is op 27 september.

Vuelta

Onlangs waren er bij de wielerronde Vuelta in Spanje veel protesten vanwege deelname van het Israel — Premier Tech Pro Cycling Team. Zo werd de slotetappe ingekort en uiteindelijk zelfs afgebroken, omdat de pro-Palestina demonstranten het onmogelijk maakten om verder te kunnen fietsen.