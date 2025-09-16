Hoe moet het met de Tour de France in de zomer van 2026? De start van de grootste wielerronde van het jaar is in Barcelona, maar die staat op losse schroeven. Met nog een klein jaar te gaan tot het 'Grand Depart' is de grote vraag wat de organisatie doet nu het veelbesproken team Israel - Premier Tech officieel niet welkom is.

Op 4 juli zou het een groot wielerfeest moeten worden, met de eerste etappe van de Tour de France in Barcelona. Maar door de heftige taferelen tijdens de Vuelta afgelopen weken, is het de vraag hoe veilig dat gaat. Duizenden demonstranten die actie voerden tegen Israel en voor Palestina, legden de Ronde van Spanje al plat. De Spaanse regering toont zich solidair met de Palestijnen en dat levert kopzorgen op voor de Tourorganisatie ASO. De gemeenteraad van Barcelona heeft nu namelijk ook officieel een standpunt ingenomen.

Groots standpunt

Volgens sportkrant AS heeft het gemeenteraadslid dat gaat over sport in de stad besloten om een oproep te steunen om Israel Premier-Tech te weren uit de Tour de France. Of in ieder geval uit de startplaats. "We willen dat de teams die onder de Israëlische vlag uitkomen, net zoals dat met Rusland is gebeurd, niet meer onder die vlag laten meedoen", zei David Escudé namens het stadsbestuur van Barcelona. "Het gaat hier niet alleen om wielrennen, een populaire sport die gratis toegankelijk is voor het publiek, maar er moeten bij alle internationale evenementen beperkingen gelden voor teams die onder Israëlische vlag deelnemen."

Vuelta 2026 ook op losse schroeven

Daarmee volgt Barcelona het voorbeeld van Gran Canaria. Het eiland is finishplaats in de Vuelta van 2026 en heeft zich ook al uitgesproken tegen deelname van Israel Premier-Tech. Het eiland wil de finish niet organiseren als het team toch meedoet. Israel Premier-Tech liet door alle ophef tijdens de afgelopen Vuelta al een deel van de naam vallen en besloot om in andere koersen helemaal van naam te veranderen. Escudé, het gemeenteraadslid van Barcelona, roept ook andere sportorganisatoren op 'niet de andere kan op te kijken'.