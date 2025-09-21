Bij het EK honkbal in Rotterdam is Israël een van de deelnemers. Bij de hoofdingang van Neptunus, de huidige Nederlands kampioen, werd door tientallen mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van het land.

De politie heeft enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten weggehaald bij de hoofdingang van het EK honkbal in Rotterdam. De politie had de betogers, die de ingang voor bezoekers van de wedstrijd Israël-Frankrijk blokkeerden, gemaand zich naar het aangewezen demonstratievak te begeven.

Toen de demonstranten daar geen gehoor aan gaven, greep de politie in. Sommigen werden weggesleept, anderen liepen zelf mee. Tientallen demonstranten stonden al in het demonstratievak, maar toen activisten bij de hoofdingang werden meegenomen, duwden zij tegen politieagenten aan. De politie duwde ze terug het vak in. De politie roept om dat ze kunnen worden aangehouden als ze het demonstratievak verlaten.

Regen

De politie heeft de supporters die naar de honkbalwedstrijden willen kijken weer naar de hoofdingang gebracht. De bezoekers van de wedstrijd worden een voor een naar binnen geleid. De organisatie liet weten dat de wedstrijd tussen Israël en Frankrijk zou doorgaan en om 16.30 uur zou beginnen. "De wedstrijd is niet door de protesten vertraagd, maar vanwege de regen", liet een woordvoerder van het honkbaltoernooi weten.

Israël won zijn eerste wedstrijd tegen Frankrijk met 8-4. De ploeg maakt zijn opwachting in Rotterdam nadat de Europese honkbalbond WBSC geen gehoor had gegeven aan een oproep in de Rotterdamse gemeenteraad om het team vanwege de aanvallen in Gaza te weren.

Nederlands Koninkrijksteam op het EK honkbal

Het Koninkrijksteam is goed begonnen aan het EK honkbal in Rotterdam. Het team van bondscoach Evert-Jan 't Hoen won de eerste groepswedstrijd in het Neptunus Familiestadion met 9-3 van Groot-Brittannië.

Oranje speelt zondag de tweede wedstrijd tegen Frankrijk, waarna een dag later de laatste groepswedstrijd tegen Israël volgt. De nummers een en twee plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers drie en vier moeten een tussenronde spelen.

Homeruns

Het Koninkrijksteam en Groot-Brittannië hielden elkaar lang in evenwicht. Blikvanger Didi Gregorius en Eugene Helder tekenden voor homeruns, waarna Gregorius in de zevende inning Helder over de thuisplaat hielp, 3-3. Oranje maakte in de laatste twee innings het verschil. De broers Jonathan en Sharlon Schoop zorgden met homeruns voor een 6-3-voorsprong, waarna onder anderen Hendrik Clementina de score opvoerde door eveneens de bal over de hekken te slaan.