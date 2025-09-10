Eén van de grootste NHL-sterren, Mikko Rantanen, bevindt zich in zijn thuisland in het middelpunt van een controversiële situatie. De Finse ijshockeyaanvaller heeft namelijk 'ruzie' met het leger na het ontlopen van zijn militaire dienstplicht.

De hele bizarre kwestie begon vorig voorjaar, toen de ijshockeyer in april 2024 een oproep kreeg voor zijn militaire dienstplicht. In plaats van zich te melden, diende hij een verzoek in om de termijn uit te stellen. Hoewel de autoriteiten zijn verzoek goedkeurden, zorgde een administratieve fout voor problemen: hij diende de documenten één dag na de gestelde deadline in.

Boete

De autoriteiten vergaten deze fout echter niet en besloten de zaak aan te pakken. Het Openbaar Ministerie zet de juridische procedure voort en stelt een financiële sanctie voor die overeenkomt met 10 tot 15 dagen van het inkomen van de speler. Met zijn huidige salaris van 9,5 miljoen dollar per jaar zou de boete wel 400.000 dollar kunnen bedragen, waarbij het exacte bedrag afhangt van de berekeningswijze en of er belasting wordt afgetrokken.

De situatie is des te gecompliceerder omdat Mikko Rantanen zich op het moment van de oproep volledig concentreerde op de NHL-playoffs, die duurden tot eind mei. De Finse wet vereist echter dat mannen tussen 18 en 28 jaar minimaal zes maanden militaire dienstplicht vervullen.

Voor Europese ijshockeyers is militaire dienst geen ongebruikelijke verplichting. Veel spelers vervullen deze tijdens de pauze tussen de seizoenen. Sommige sporters krijgen om gezondheidsredenen vrijstellingen.

Vrijstelling

De nu 28-jarige Mikko Rantanen probeerde de situatie op te lossen en meldde zich dit jaar voor de militaire keuring. De artsen classificeerden hem na onderzoek echter als medisch ongeschikt voor militaire dienst. De meest voorkomende redenen voor een dergelijk besluit zijn volgens het Ministerie van Defensie psychische problemen, gedragsstoornissen of stofwisselingsziekten.

Controversieel

Deze ontwikkeling heeft echter een politieke discussie ontketend over de vraag of de criteria voor vrijstelling van militaire dienst niet te soepel zijn, vooral voor professionele sporters. Parlementslid Henrik Vuornos bekritiseert het huidige systeem openlijk: “Het is paradoxaal dat iemand in de zwaarste ijshockeycompetitie ter wereld kan spelen, maar tegelijkertijd als ongeschikt wordt beschouwd voor de militaire dienstplicht.”