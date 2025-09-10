Ophef in de schaatswereld na een opmerkelijke ontdekking van de Noorse wereldkampioen Peder Kongshaug. Hij dook in de cijfers van schaatsbond ISU en zijn bevindingen zorgen voor ongeloof bij ex-tophockeysters én groot schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As: "Het is te gek voor woorden."

Kongshaug (24) bekeek de cijfers van de ISU en kwam erachter dat de salarissen van het personeel van de internationale schaatsunie de afgelopen jaren verdrievoudigd is, maar dat het prijzengeld voor de schaatsers al dertig jaar hetzelfde is. Daar was hij uiteraard niet over te spreken.

Hoog en Van As bespreken het thema in de podcast die ze wekelijks maken voor Sportnieuws.nl. “Door het beleid van de ISU loopt de schaatssport serieus gevaar”, legt Hoog voor aan haar oud-ploeggenote en goede vriendin. “Nou, eens”, reageert die zonder twijfel.

'Het is zo scheef'

“Zeker voor schaatsers die moeten leven van het prijzengeld, is dat heel belangrijk", licht Van As toe hoe relevant het is dat het prijzengeld door de jaren heen mee blijft stijgen met de inflatie. "Daar moeten ze van eten. In Nederland ligt dat een beetje anders, daar heb je grote ploegen en grote sponsoren. Voor die schaatsers is het natuurlijk ook belangrijk, maar voor schaatsers uit andere landen is het misschien nog wel belangrijker."

"Maar het gaat er meer om dat het zo scheef is", vindt Van As, al jaren samen met schaatsicoon Sven Kramer. "Dat de ambtenaren lekker veel geld verdienen en dat de schaatsers, waar het om draait, altijd maar hetzelfde blijven verdienen.” Hoog: “Ga even mee met je tijd.”

“De ISU zegt dus dat ze er iets aan gaan doen en dat het prijzengeld vanaf 2029 met twaalf procent gaan stijgen", weet Van As, om daar cynisch aan toe te voegen: "Nog even vier jaar wachten…"

“Kongshaug zegt ook: ‘De ISU stopt het geld alleen maar in nieuwe kantoren, reisjes, congressen en dure plannen, maar niet in de sport zelf.' Hij is bang dat het schaatsen uiteindelijk in een soort vicieuze cirkel belandt en dat het geld niet voor het goede doel gebruikt wordt."

'Je moet maar durven'

"Wat je uiteindelijk natuurlijk wil is dat de schaatssport aantrekkelijker wordt en dat er meer mensen gaan schaatsen", aldus Van As. "Alleen daar wordt geen aandacht aan besteed.” Hoog: “Maar wel aan een mooi kantoor.” Van As: “Uiteindelijk is Kongshaug bang dat er niets meer overblijft van de schaatssport. Dat is natuurlijk te gek voor woorden als je er over nadenkt.” Hoog: “Ongekend.”

Van As besluit vol bewondering: “Het is heel gek, maar mooi dat hij zich erover uitspreekt. Dat moet je ook maar durven.”

